台中建國市場搬遷滿週年 紀錄片26日首映

導演林煥文與建國市場攤商黃沈員、鄒陳美珠（由右至左）邀請民眾一起欣賞紀錄片《遷移啟事》。（記者張菁雅攝）

2017-09-20 15:46

〔記者張菁雅／台中報導〕9月20日是台中建國市場搬遷滿1週年，為了完整記錄建國市場搬遷，導演林煥文花了3年多時間、拍攝2000多小時影片，整理成86分鐘的紀錄片《遷移啟事》，26日晚上將在新光影城舉辦首映會，台中市政府新聞局與林煥文、建國市場自治會今天共同邀民眾到場欣賞。

建國市場具40年歷史，是全國最大的公有零售批發市場，舊址在台中火車站旁，因應鐵路高架化而搬遷至東區建成路上，新建國市場在去年9月20日正式開幕。新聞局特別選在搬遷1週年舉行紀錄片《遷移啟事》首映記者會，邀請林煥文及建國市場攤商到場，會中也播映3分鐘的預告片。

副市長張光瑤看完預告片後有些感傷，他表示，小時候會跟著母親去建國市場採買，創業後則是自己去買馬達，《遷移啟事》完整紀錄建國市場搬遷過程、攤商的故事，以及攤商對建國市場的不捨，讓人感動，他也強調市府責任就是讓攤商遷入新建國市場後生意更好、繼續發展。

林煥文表示，去年亞洲3大市場遷移，包含台中建國市場、日本東京築地市場及南韓首爾的鷺梁津市場，他是台中人，希望參與建國市場搬遷過程，建國市場的場景豐富，人的故事更豐富，他花了半年時間和攤商博感情，跟著他們一早起床營業，以捕捉到所有畫面，希望藉由紀錄片呈現人與人、人與食物和人與土地的關係。

建國市場自治會長蔡鈴欽、攤商黃沈員與鄒陳美珠都到場，蔡鈴欽致贈獎牌給林煥文，感謝他為建國市場留下紀錄，黃沈員與鄒陳美珠則說，在建國市場經營40年，青春歲月都在這裡，實在很懷念。

《遷移啟事》首映會26日晚間於新光影城舉辦；12月9日下午則在國立公共資訊圖書館播映。