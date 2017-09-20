醫病》二尖瓣閉鎖不全服藥難治癒？ 醫師：可修補或換人工瓣膜

2017-09-20 15:43

〔記者王俊忠／台南報導〕55歲林婦6年前出現呼吸困難，躺平睡覺、運動尤其嚴重，影響生活與工作，被診斷是嚴重二尖瓣閉鎖不全，因顧慮手術風險，林婦只服藥控制，但病情惡化、心衰竭未改善，連平時散步都呼吸困難，嚴重到後來她同意接受二尖瓣修補手術，病況才改善。

成大醫院心臟血管外科主治醫師胡祐寧指出，絕大多數二尖瓣閉鎖不全，不會因藥物治療而痊癒，嚴重病症會增加修補手術困難度與風險；若無法修補，必須置換人工瓣膜，總之，如確診是嚴重二尖瓣閉鎖不全，宜儘快接受手術治療。

胡祐寧表示，患者6年來固定接受心臟超音波追蹤，二尖瓣閉鎖不全越來越厲害，且肺動脈壓逐漸升高，甚至與周邊動脈血壓一樣高，胸部X光片能看見明顯變大的心臟及鼓脹的肺動脈血管。經施予二尖瓣修補術，病人二尖瓣逆流情況從重度改善為極輕度，肺動脈壓回到正常範圍，胸部X光下的心臟與肺動脈血管也恢復正常大小。

胡醫師說明，治療二尖瓣閉鎖不全，目前趨勢主要做二尖瓣修補。依據美國心臟協會2014年提出的國際建議指出，二尖瓣修補優於二尖瓣置換，有3點好處包括1.較低手術風險；2.可保留較好左心室功能；3.是讓病患免於置換人工瓣膜後的副作用，長期預後與一般人無異。

成大醫院每年約有25位病患接受二尖瓣膜修補術，占所有二尖瓣閉鎖不全病患的6成。

胡祐寧醫師表示，並非所有患者都能做瓣膜修補術，若瓣膜壞得太厲害或範圍過大，有時就需要直接置換，但人工瓣膜種類選擇對5、60歲患者來說最困難，豬心瓣膜平均年限在10-15年；需自費6-10多萬元的牛心瓣膜年限也僅15-20年，對5、60歲患者尚有不足；而金屬瓣膜可使用終身，也因此終身要服用抗凝血劑，研究也指出，長期追蹤發現置換人工瓣膜的出血率、心內膜炎發生率或動脈栓塞比例，都比瓣膜修補來得高。