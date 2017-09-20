醫病》二尖瓣閉鎖不全服藥難治癒？ 醫師：可修補或換人工瓣膜

2017-09-20 15:43

〔記者王俊忠／台南報導〕55歲林婦6年前出現呼吸困難，躺平睡覺、運動尤其嚴重，影響生活與工作，被診斷是嚴重二尖瓣閉鎖不全，因顧慮手術風險，林婦只服藥控制，但病情惡化、心衰竭未改善，連平時散步都呼吸困難，嚴重到後來她同意接受二尖瓣修補手術，病況才改善。

成大醫院心臟血管外科主治醫師胡祐寧指出，絕大多數二尖瓣閉鎖不全，不會因藥物治療而痊癒，嚴重病症會增加修補手術困難度與風險；若無法修補，必須置換人工瓣膜，總之，如確診是嚴重二尖瓣閉鎖不全，宜儘快接受手術治療。

胡祐寧表示，患者6年來固定接受心臟超音波追蹤，二尖瓣閉鎖不全越來越厲害，且肺動脈壓逐漸升高，甚至與周邊動脈血壓一樣高，胸部X光片能看見明顯變大的心臟及鼓脹的肺動脈血管。經施予二尖瓣修補術，病人二尖瓣逆流情況從重度改善為極輕度，肺動脈壓回到正常範圍，胸部X光下的心臟與肺動脈血管也恢復正常大小。

胡醫師說明，治療二尖瓣閉鎖不全，目前趨勢主要做二尖瓣修補。依據美國心臟協會2014年提出的國際建議指出，二尖瓣修補優於二尖瓣置換，有3點好處包括1.較低手術風險；2.可保留較好左心室功能；3.是讓病患免於置換人工瓣膜後的副作用，長期預後與一般人無異。

成大醫院每年約有25位病患接受二尖瓣膜修補術，占所有二尖瓣閉鎖不全病患的6成。

胡祐寧醫師表示，並非所有患者都能做瓣膜修補術，若瓣膜壞得太厲害或範圍過大，有時就需要直接置換，但人工瓣膜種類選擇對5、60歲患者來說最困難，豬心瓣膜平均年限在10-15年；需自費6-10多萬元的牛心瓣膜年限也僅15-20年，對5、60歲患者尚有不足；而金屬瓣膜可使用終身，也因此終身要服用抗凝血劑，研究也指出，長期追蹤發現置換人工瓣膜的出血率、心內膜炎發生率或動脈栓塞比例，都比瓣膜修補來得高。

  • 成大醫院心臟血管外科主治醫師胡祐寧指二尖瓣閉鎖不全難以用藥物治癒，可開刀修補或置換人工瓣膜。（記者王俊忠攝）

    成大醫院心臟血管外科主治醫師胡祐寧指二尖瓣閉鎖不全難以用藥物治癒，可開刀修補或置換人工瓣膜。（記者王俊忠攝）

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