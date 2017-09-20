中市推長照2.0 一行政區至少一個社區長照據點

2017-09-20 15:47

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市於去年底開辦長照2.0，先選擇長者較多大甲地區試辦長照ABC（即社區整體照顧服務體系），給予長者完善的照護，已改善眾多老人健康問題，社會局決定今年擴大辦理，讓全市一區至少一個甚至多個社區整體照顧服務體系。

台中市目前有313283位長者，幾乎是一年增加1萬多人，而有長照需要的長者約7萬人，老人日益增加，長照2.0的推動就相當重要。

社會局於去年底在長者較多的大甲地區率先試辦長照2.0，積極推動長照ABC，永信基金會就是A，屬社區整合型服務中心，擔任長者個案的管理分析，就長者身體狀況，來決定應整合何種資源，再轉給屬於B級專業長照單位或者是C的巷弄就近照護，而光田醫院、李綜合醫院則是屬於B，而屬於C的衛生所、頂店社區發展協會、幸福社區發展協會、慈濟基金會則是屬於巷弄就近照護。

大甲的社區整體照顧服務體系自105年12月啟動，在大甲ABC團隊積極合作，改善很多長者的照護問題。

由於試辦效果很好，社會局決定今年擴大辦理，目前於西屯區、南屯區、石岡區、東勢區、梧棲區及和平區等6個行政區亦開始啟動長照ABC服務，10月將再有中區暨西區、北區、龍井區、霧峰區等4個區域加入。

社會局表示，未來只要民眾接觸一個點，就可透過區域內各ABC級單位的協力結盟，在此社區整合服務網獲得完整的長照服務。

截至今年7月止，大甲區長照服務申請人數已較去年同期增加93%，居家服務和送餐服務人數較去年底分別成長32%和29%。

其中胡阿嬤與多重障礙么女同住，尚有其他２名子女，但２名子女皆患有癌症無法提供照顧或經濟支持，家庭支持系統極度薄弱。

胡阿嬤桌上有一大包藥物，但阿嬤並未對症服藥，A級單位的永信基金會評估後，認為應交專業長照，便連結B級單位李綜合醫院，而該醫院便運用醫院交通資源協助阿嬤就醫，重新調整藥物，另外為提供阿嬤完整的照顧，為阿嬤連結了居家服務、居家護理、送餐服務、關懷訪視、居家復健、輔具資源、緊急救援系統、預防失能與延緩等服務。

經過3個月的努力，阿嬤身體功能居然進步了許多，可自行騎乘電動車外出，日常生活也大部分也自理，也可至巷弄長照站參與活動，讓整個團隊相當開心。