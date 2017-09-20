天天閱讀腦袋靈光 屏東推銀髮樂齡閱讀

2017-09-20 15:37

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為讓年長者享受閱讀的美好，屏東縣政府文化處與相關單位合作，9月至12月舉辦樂齡閱讀推廣活動，包括到照護中心與護理之家安排16場說故事與戲劇演出、培訓為長輩說故事的樂齡「閱」團，以及推出2場樂齡閱讀講座等。

文化處圖書資訊科表示，屏東縣65歲以上人口數為12萬7016人，約佔全縣總人口數15%，老化指數排名全台第5，為善盡公共圖書館的社會責任，與衛生福利部屏東醫院附設日間照護中心、屏基醫療財團法人附設屏基護理之家等合作，邀請紙飛機公益劇團老師郭文珠、凌雲國小、信義國小等團體為長輩說故事、演出戲劇等，增加銀髮族閱讀刺激，也讓長者家屬了解閱讀朗讀能減緩老化、活絡腦部的優點。

文化處還主動提供繪本、疾病預防、養生保健書籍120冊，由日照中心人員唸故事給長輩聽，並鼓勵家屬借回家，為長輩充實養生保健知識。

此外，2場樂齡閱讀推廣講座，地點都在文化處5樓演講廳，9月23日下午2時至4時，邀請屏東基督教醫院神經內科詹智鈞主任醫師，演講「腹有詩書氣自華，天天閱讀腦袋靈光：談早期發現及預防失智症的方法」；10月29日下午2時至4時，由大仁科大幼兒保育系張文慧老師主講「老人囝仔心：講故事嘛ㄟ通」，活動免票免報名，歡迎民眾參加。