屏東銀閃閃銀髮合唱賽10月登場 今縣府快閃演出

屏東縣新園鄉共和社區照顧關懷據點「幸福合唱團」，今天縣府快閃演出。（記者羅欣貞攝）

2017-09-20 15:43

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府西側門廣場今天（20日）出現了一群「思慕的人」，來自新園鄉共和社區照顧關懷據點的阿公阿媽們，深情款款地唱出對心上人的思念，歌聲悠揚，用快閃演唱為10月登場的第2屆銀閃閃銀髮合唱團比賽造勢。

屏東縣新園鄉共和社區照顧關懷據點，自組銀髮合唱團「幸福合唱團」，網羅社區裡具有合唱教學經驗的多名志工擔任師資，6月開始每週指導練唱，社區長輩們除了每週1次據點活動日，還多了1天合唱練習日，顯得格外投入，也相當開心。

長輩們熱衷參與合唱，看似輕鬆愜意，但「台上10分鐘，台下10年功」，光是背歌詞就花了不少時間，也有長輩個性害羞，怯於揣摩歌詞意境，初期總是唱不出感覺而倍感挫折，但在志工與指導老師的引導之下，漸漸卸下心防，配合著歌詞唱出感情，今天在縣府快閃演唱「思慕的人」，連洽公民眾也被吸引駐足聆聽。

屏縣社會處表示，今年的重陽敬老系列活動將陸續登場，10月6日在六堆客家文化園區演藝廳舉辦的第2屆銀閃閃銀髮合唱團歌唱比賽，共錄取15組隊伍報名參賽，每組都是「千歲合唱團」，最高齡參賽者97歲，參賽總人數約461人，合計將近3萬5千歲，屆時歡迎民眾到場為長輩們加油。