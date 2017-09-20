難忘公車婚禮 夫妻抱子分享「喜訊」

劉建良、柯幸秀夫婦帶著剛滿月的女兒，感謝副市長張政源在原南市交通局長任內，當年舉辦公車婚禮促成美事。（記者洪瑞琴攝）

2017-09-20 15:39

〔記者洪瑞琴／台南報導〕4年前舉辦大台南公車婚禮的劉建良、柯幸秀夫婦帶著剛滿月的女兒，滿懷感恩到台南市政府，感謝副市長張政源、交通局，當年為他們打造1場難忘的婚禮，一家3口並找到當年擔任禮車的紅幹線公車合影留念，希望搭乘這輛紅幹線公車的乘客都能滿懷幸福。

洋溢幸福表情的柯幸秀說，外觀喜氣洋洋的紅幹線真的能帶來滿滿的幸福，結婚時，夫婿劉建良張開一張世界地圖給她看，言明將來要帶她環遊世界，去年，劉建良真的帶她去歐洲自助旅行3個月，走遍18國，途中懷了小寶貝才回到台灣待產。

回想起當年交通局、台南應用科技大學為圓劉建良、柯幸秀公車婚禮的夢想，動員許多人協助策劃，劉建良夫婦在女兒剛滿月後，即迫不及待懷著感恩的心拜會副市長張政源、交通局及台南應用科技大學，除了表達感謝之意，亦分享新生兒的喜訊，所有人都為他們感動與祝福。

張政源表示，99年台南縣市合併後，市府著手規劃重新整併大台南地區的公共運輸系統，導入捷運精神，102年推動公車捷運化，推出大台南公車品牌，紅幹線在那年8月開通後，因車身外觀鮮紅喜氣洋洋，被交往中的劉建良、柯幸秀相中，決定要紅幹線公車做為他們婚禮的禮車，經交通局、台南應用科技大學協助策畫下，舉辦一場別開生面的大台南公車婚禮，至今令人難忘。

劉建良、柯幸秀一家3口也在興南客運協助下，找到當年做為禮車的紅幹線公車，開心的合影拍照留念，為他們的幸福留下見證。柯幸秀說，這輛紅幹線公車給他們難以忘懷的婚禮，也給予滿滿的幸福，希望搭乘這輛紅幹線公車的乘客都能滿懷幸福。