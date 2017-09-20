礁溪櫻花陵園馬拉松 即起開放報名

2017-09-20 15:29

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕2017礁溪溫泉盃櫻花陵園馬拉松嘉年華，將於12月23日在礁溪溫泉公園，由礁溪鄉公所與宜蘭縣殯葬管理所共同舉辦，賽事規劃全馬、超半馬各1200個名額，健康組則有600名，即日起開放報名，額滿為止，報名可上「礁溪觀光旅遊網」查詢。

礁溪鄉公所102年5月首度與宜蘭縣立殯葬管理所，共同主辦「礁溪溫泉盃櫻花陵園馬拉松嘉年華」，已邁入第5年，希望營造礁溪觀光小城健康休閒的城市意象，及行銷礁溪鄉優質的風光景致，同年12月再次舉辦，佳評如潮，在運動筆記的年度賽事評鑑中，名列多項評鑑項目前3名，已然成為眾多馬拉松賽事中口碑相傳的經典賽事。

「礁溪溫泉盃櫻花陵園馬拉松嘉年華」共有全馬、半馬及健康組3個賽事，全馬與半馬都有1200個名額，分別跑42及23公里，健康組則是7公里，有800個名額。

宜蘭縣殯葬管理所表示，賽事路線景致優美，直攻海拔768公尺的櫻花陵園，沿途多蜿蜒山徑，是極具挑戰的路線，登頂後可鳥瞰礁溪全景及龜山島，視野絕佳，是不能錯過的優質景點，近年來，縣府積極推動運動賽事產業，對於櫻花陵園馬拉松也將持續大力支持，讓這項賽事成為縣內馬拉松賽的指標。

礁溪鄉長林錫忠指出，礁溪溫泉盃櫻花陵園馬拉松嘉年華獲得跑友一致的肯定，鄉內業者也熱切的期待與支持，礁溪擁有優美的自然風光與全國唯一的平地溫泉，透過馬拉松賽的辦理，讓選手飽覽礁溪最優美的景致，賽後體驗水質絕佳的礁溪溫泉，是全國絕無僅有的一大享受。