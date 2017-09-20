福衛5號新影像 最快週五回傳

2017-09-20 14:52

〔記者吳柏緯／台北報導〕福衛五號計畫主持人張和本表示，除了持續進行儀器校正外，也有不少光學專家主動協助處理與分析已經拍攝的影像，找出解決之道。目前預計週五會再回傳一波新的影像。

台灣第一顆自主研發的遙測衛星福衛五號昨天傳出，搭載的遙測儀拍不出清楚的照片，關鍵技術無用武之地。國家太空中心表示，除了持續校正外，也可能採用改變衛星內部溫度、改變衛星高度以及用軟體進行「回溯修正」，改善解析度等三種方式處理問題。不少航太學者也呼籲再給太空中心一點時間。

張和本稍早受訪時指出，目前持續在進行相關參數的微調，而衛星也持續維持在45度左右，希望透過熱膨脹的方式調整焦距。預計在明天下午能回到正常模式並進行接下來的任務。

目前太空中心有一個取像小組負責拍攝任務，張和本表示，該小組預計在回復成正常模式後進行下一次的取像工作，不過拍攝的地點與時間仍要由該小組討論後決定，因此拍攝對象不一定會是在台灣。

不過張和本也強調，照片下載後還需要進行影像分析判讀，預計最快週五會有進一步的結果。他也透露，已有多位光學專家與他聯絡，希望協助找到解決方式，目前也已陸續投入影像分析與處理的工作。

對於福衛五號拍照情況不如預期，科技部長陳良基今首度對媒體表示，目前拍攝的影像仍能達成災防功能，但確實仍有誤差，希望太空中心能找出解決方式，達成解析度黑白2米的目標。陳良基也向台灣科研人員喊話，希望大家可以一起支持太空中心，若有想到什麼樣好的解決方式也可以提出討論。

面對立法院新會期即將展開，外界擔心福衛五號恐從加分變扣分，影響科技部的相關預算，陳良基表示，科學研究是不斷的失敗所累積而成的，目前福衛五號仍有調整的機會。他強調，科研實力的養成並不容易，台灣培養出一個福衛五號的團隊也很不容易，希望立委與國人都能夠理解，對於後續的太空計畫也能支持。