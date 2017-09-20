不拆農地違章工廠 環團槓上彰縣府批縱容

10多個環保和公民團體成員，今天持海報和標語照片，聚集在彰化縣政府廣場抗議，警方調派警力維持現場秩序。（記者張聰秋攝）

2017-09-20 15:01

〔記者張聰秋／彰化報導〕「糧倉變違章，還要抗中央！」10多個環保和公民團體成員，今天持海報和標語照片，聚集在彰化縣政府廣場抗議、高呼口號，強烈抨擊彰化縣政府不理會中央政策，不拆除縣內去年5月20日之後蓋的8家位於農地內的違章工廠，痛批縣府縱容業者，甚至所提出的「5不1絕對」消極作為，將造成劣幣驅逐良幣，環團不會坐視縣府繼續擺爛，會不斷凝聚反對力量，抗爭到底。

地球公民基金會專員吳其融說，彰化縣政府對於所有新建的違章工廠不理不睬，放縱業者繼續蓋，9月12日縣長魏明谷提出「5不1絕對」內容，業者只要不污染農地、不污染河川、不污染空氣、不影響公安、不逃漏稅，絕對不能在農地上蓋工廠，符合要件可接受就地輔導。

吳其融表示，「5不1絕對」不符合空氣、土地、廢水、廢棄物清理等相關法源，彰化地區工廠屬性以傳統製造產業，地方政府的作為應該進行相關輔導解套和配套作為，為這些中小企業找到出路，同時也為台灣農地找到出路，縣府不輔導農地蓋工廠，不告訴廠商該如何做，一方面是在糟蹋農地、糟蹋環境，另一方面也讓人看到，縣府只是不想要拆，不想要輔導這些工廠如何循合法機制進入工業區，「5不1絕對」作為是敷衍了事。

吳其融指出，北彰化地區是目前全台灣農地污染最嚴重的地區，94年環保署在彰化縣和美地區成立專區，整治農地污染，100年解編污染農地，讓農民重新使用，結果101年和102年，又連續驗出農地重金屬污染超標，這就是整個北彰化地區農田的困境和瓶頸。

彰化縣醫療界聯盟理事長蔡志宏說，「5不1絕對」是討好炒作違章工廠的廠商，縣府可依法對農地違章工廠斷水斷電，應有為而不為，以9月21日後蓋才拆為藉口，繼續擺爛，他們看不下去。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示，他們希望縣府作為與中央同步，並針對縣內違章工廠型態，分階段、分級處理，排放污染性物質的違章工廠，要優先列入處理。

對此，縣府建設處長戴瑞文表示，縣府作為絕對跟中央同調，農地農用原則不會變，外界質疑912和520的差別，癥結點在於議會開議時縣長特別強調，912之後就不能在農地蓋違章工廠，而912之前並非保護傘，並非不用拆，也不是不用有作為，縣府給5年輔導期，工廠需接受輔導，若仍不符合「5不1絕對」，縣府一定會拆除，輔導期間縣府會積極規劃相關產業用地，讓業者使用。

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