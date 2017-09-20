水陸戲獅甲10月底登場 世界獅王前3名爭霸

「2017高雄水陸戲獅甲」戰鼓響起。（記者葛祐豪攝）

2017-09-20 14:44

〔記者葛祐豪／高雄報導〕2年1屆的高雄水陸戲獅甲獅王爭霸戰，將於10月底登場，世界獅王前3名都將參賽，爭取40萬元獅王獎金！高雄市文化局今天宣布，將推出限量6折的早鳥票。

「2017高雄水陸戲獅甲」戰鼓響起，將於10月28日、29日，分別在高雄市立國際游泳池、高雄巨蛋登場。

今年參賽獅隊來自馬來西亞、印尼、香港、新加坡、中國、台灣等6國10支隊伍，包括基隆長興呂師父龍獅團、台北市立大學、高雄兩廣龍獅戰鼓團、新北市台灣文揚龍獅團、馬來西亞麻坡關聖宮龍獅團、中國廣東汕尾義興比麟堂醒獅團、馬來西亞吉隆坡光藝龍獅團、加坡藝威體育會、印尼廣肇江夏堂龍獅團、潤福堂（香港）國術龍獅總會。

尤其，2016馬來西亞雲頂世界獅王前3名隊伍：馬來西亞麻坡關聖宮龍獅團、廣東汕尾義興比麟堂醒獅團、台北市立大學，將再度同台競技；義興比麟堂也是上屆戲獅甲獅王，也將尋求衛冕。

高雄市文化局副局長王文翠指出，今年於游泳池舉行的水上樁賽，將打造全球唯一5點5公尺的深水樁陣與水上樁島，獅隊必須克服波光粼粼與大貓怕水的恐懼，才能順利採青，贏得高分；陸上樁賽會場則設於高雄巨蛋。

文化局表示，9月底前購票，可享6折早鳥票優惠，目前剛開賣已賣出千餘張。詳洽「高雄戲獅甲」FB粉絲專頁、年代售票系統。