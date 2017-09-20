按一下平板有蟲叫 虎科大聽得到蟲蟲大樂團

2017-09-20 14:34

〔記者廖淑玲／雲林報導〕按一下平板電腦，就能聽到各種蟲叫，虎尾科技大學結合廣達文教基金會推出鳴蟲特展今天剪綵開幕，引領學童及社區民眾發現自然奧秘、認識昆蟲的分類、聲音，透過自然生態連結音樂藝術。

廣達文教基金會執行長徐繪珈表示，此次在虎科大特展，選出能發出特殊鳴聲的昆蟲，以及如何被人類運用在藝術品、語文及樂器上，成為生活文化一部分，尤其雲林是農業大縣，希望藉由展出鼓勵孩子用「耳朵」認識大地與環境，透過「聲音」發現多元生物世界，體驗與自然互動的樂趣，學習感動、尊重自然，今天開幕活動也表揚多所協助展覽的學校。

虎科大藝術中心導覽志工涂雯璟指出，種類多達100多萬種的昆蟲，是生物界中最龐大的族群，與人們生活息息相關，其中鳴蟲是指會叫的蟲，如青蛙、蟋蟀、金琵琶等，鳴蟲特展帶學童發現自然奧秘、啟發對自然的探索熱情，讓參觀學生及民眾對昆蟲的分類、聲音、人文與藝術有更進一步認識，即日起至10月5日止，在該校第2校區綜3館一樓展覽室展出，歡迎參觀。

虎尾鎮長林文彬也好奇地拿起平板聽蟲叫，和一旁小朋友互動熱絡，虎尾安慶國小校長李瑪莉也帶著學生前往參觀，由導覽志工解說什麼是鳴蟲、蟲蟲大樂團、鳴蟲與文化、昆蟲的音樂饗宴、生態環境的小小尖兵等，介紹鳴蟲各項知識、與人類密切關係，讓小朋友進一步認識這些生活在周遭的「小小鄰居」，玩得不亦樂乎。