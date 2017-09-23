中秋烤肉 去超商找seafood幫幫忙！

三杯龍膽石斑／原價699元、即日起～11/7特價499元（850克）

嚴選自高雄永安的龍膽石斑魚，以三杯料理煮法製作。將魚肉、醬汁解凍後，放進適當器皿火烤加熱，再依個人喜好加入九層塔或蔥蒜等食材，皮Q肉彈且營養價值高的海味料理，即可上桌！（全家便利商店，全家便利商店提供）

2017-09-23 08:30

〔記者萬玟伶／台北報導〕今年的中秋節落在週三，沒有連假可放讓上班族好生殘念，若想備齊烤肉食材，還得提前上市場、超市準備，難道沒有更省時省力的方法嗎？免煩惱！國內四大超商7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富和OK超商，即日起於各門市開放預購中秋烤肉食材，必烤的肉片、雞翅和香腸，全部一應俱全，7-ELEVEN與全家便利超商更推出多款海鮮，讓嗜吃蝦蟹的老饕不用跑到漁港，在巷口就能輕鬆將頂級海鮮帶回家，讓人不禁要喊：感恩seafood！讚嘆seafood！

業者表示，今年適逢閏六月，中秋節較往年來得晚，10月正好是海鮮蝦蟹肥美之際，近年消費者偏好預購的品項，也逐漸從肉品轉向高檔海鮮，超商龍頭7-ELEVEN今年推出異國特色蝦蟹、團購特色海鮮、台灣時令漁獲等系列，除了讓消費者「嚐鮮」，特定商品購買大宗還能享受超殺優惠；全家便利商店亦網羅多款日本海產以及獲得高雄漁會、海洋局認證的在地海鮮，搶搭中秋商機。

若懶得處理食材、製作醬料調味，7-ELEVEN另有8款冷凍熟食懶人料理可選購，舉凡三杯中卷、韓式五花肉甚至可當主食享用的櫻花蝦竹筒飯，解凍後直接火烤加熱，即可大啖美味；全家便利商店則推出冷凍熟食海鮮料理，讓喜愛魚料卻不善料理的饕客也能一飽口福。萊爾富與OK超商雖未主打特色海鮮，但基本的牛、雞、豬等肉品，一項也不少，另有各式烤肉組合，滿足不同消費族群的需求。









超商預購資訊

7-ELEVEN：0800-008-711。至各門市預購，訂貨日後3天可至原預購門市取貨。

全家便利商店：0800-221-363。至「全家行動購」網站預購，可選擇任一全家門市取貨，消費滿699元免運費。

萊爾富：0800-022-118。至各門市預購，可指定門市取貨，指定商品任選2件可享95折預購優惠。

OK超商：0800-212-683。至各門市預購，可指定門市取貨，指定商品可宅配，詳細資訊可洽門市。





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