台灣設計展逾1500件作品 台南「李市長」PO文宣傳

「2017台灣設計展」裝置藝術作品亮相。（記者洪瑞琴攝）

2017-09-20 14:35

〔記者洪瑞琴／台南報導〕浪漫秋序，走進台南，你會發現街角驚奇！大大螞蟻駐進原台南地方法院古蹟前的草坪，台南公會堂有群蝶舞上枝頭，十分有趣，這就是「幸福設計在台南！」

邁入第15年的「2017台灣設計展」，有超過1500件參展作品、近800位設計師參與，是歷屆以來展館最豐富、主題最多元、參展品最多、參與設計師也最多的1屆。

代理市長李孟諺表示，這次不僅產官學合作最密切，各界參與度也是「有史以來」最蓬勃，充分展現出文化局及策展團隊的創意及執行力，設計展以「幸福設計在台南」為主題、「城市即展場」為最大特色，透過文創主題展館，串連好店、設計行旅、街角藝術、觀光工廠等，讓遊客實際走入台南最迷人的巷弄，發現台南的幸福設計能量。

今年台灣設計展，將於9月30日至10月15日登場，許多展作已陸續繽紛亮相，李孟諺在臉書PO文宣傳放送之外，文化局也於網路平台進行波段宣傳。

今年有別往年舉辦模式，除了由市府結合成功大學與經濟部3方共同主辦外，也打破單一主場館形式，擴及8大展館，並串聯100家設計好店，策劃5條設計行旅路線、18座街角裝置藝術、120餘場週邊活動，讓這次台灣設計展百花齊放。

李孟諺表示，除了2017台灣設計展、同步舉行的台南文學季，接下來將陸續有全國街頭表演大賽及漁光島環境藝術節等，邀請國內外朋友來台南體驗不一樣的藝文盛宴。

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