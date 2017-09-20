與歐盟、日本接軌 臺灣港務開全英文課

臺灣港務公司開設全英文認證課程，培養國際物流人才，圖為高雄港。（記者黃旭磊攝）

2017-09-20 14:31

〔記者黃旭磊／高雄報導〕臺灣港務公司開設國際認證課程，由比利時、日本及泰國講師採全英文授課，培養我國國際物流、港務人才。

臺灣港務公司表示，國際認證課程「從歐洲及東南亞觀點看國際物流實務」與比利時安特衛普港所屬安特衛普/法蘭德斯港口訓練中心（APEC-Antwerp/Flanders Port Training Center）、日本海事協會（ClassNK）合作籌劃，講授歐盟市場、日本海事及東南亞物流現況，講師為安特衛普港駐大中華區代表Jan Van der Borght、日本海事協會首席審核員Hiromi Taniguchi及泰國商會大學工學院教授Dr. Watcharavee Chandraprakaikul。

港務公司海運發展學院經理黃玉梅強調，APEC是歐洲第2大港比利時安特衛普港所屬教育訓練中心，開課已吸引世界各地超過150國、1萬5千名學員前往受訓，而ClassNK歷史悠久，全世界超過20%商船向該協會登錄船籍，學員不須飛到國外，即享同等級知識饗宴。

黃玉梅說，課程於10月25日至27日舉行，名額有限，詳情及報名洽網站。