領薪水玩遍世界 屏科大開Club Med G.O培訓班

2017-09-20 15:15

〔記者邱芷柔／屏東報導〕法國度假村集團Club Med在全世界擁有80座渡假村，度假村裡的服務人員被稱為「G.O.（Gentle Organizer）」，G.O.們能在不同國家的Club Med度假村輪調，並與來自世界各地的遊客成為好朋友，邊玩還能邊領薪水，今年Club Med攜手屏東科技大學，10月將成立Club Med G.O培訓專班，讓想要累積海外生活和工作歷練的學生可以及早了解職場方向和需求。

屏科大校長戴昌賢說，屏科大從2013年起就和Club Med締結建教合作關係，至今已有42名學生前往世界各地的Club Med度假村工作，可說是Club Med在台灣地區人才培育的大本營，今年透過Club Med G.O培訓專班，可以讓學生提前了解職場需求，考取相關實用證照，為自己的履歷加分。

屏科大休閒運動健康系副教授陳敏弘說，Club Med是源自法國的精緻全包式假期領導品牌，G.O則是Club Med裡不可或缺的靈魂人物，負責組織安排度假村的所有活動，有別於一般海外遊學打工，G.O.面對的是來自世界各地的旅客，並和遊客及夥伴們打成一片，成為G.O 的條件，除了要有基本的外語溝通能力，熱情及良好態度是最重要的條件。

屏科大指出，這次建教合作預計於今年9月開始招募，招募對象為屏科大不分科系2、3年級在校生，評核條件包括外語能力、專業證照、性向測驗，初步會篩選30、40位學生進行培訓，培訓課程從10月開始，針對Club Med歷史沿革、工作內容和文化、職務需求和證照考試做全盤性的訓練，期間Club Med也將補助證照考試費用，培訓完畢將可優先錄取前往Club Med海外實習和工作半年。