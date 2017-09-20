苦瓜、地瓜葉變變變 創意冰品超跳tone

「青農小鋪」透過產學合作研發的義式蔬果冰淇淋，還有苦瓜、地瓜葉等特殊口味。（記者佟振國攝）

2017-09-20 14:20

〔記者佟振國／南投報導〕苦瓜、地瓜葉是餐桌上常見清涼去火與保健養生的蔬菜，現在也能變成一球球的冰淇淋！日月潭國家風景區管理處埔里遊客中心「青農小鋪」今正式開幕，嚴選在地青年農民的友善無毒新鮮蔬果販售，並與弘光科技大學研發創意義式蔬果冰淇淋，日月潭國家風景區管理處表示，希望透過產官學合作能多幫助返鄉青農，增加銷售管道。

日月潭國家風景區管理處於國6愛蘭交流道附近成立埔里遊客中心，成為日月潭旅遊服務前哨站，為凸顯埔里地方特色與協助在地青年農民銷售農產品，特別成立全國第一個結合國家風景區遊客中心空間的「青農小鋪」。

「青農小鋪」空間雖迷你，但產品可不簡單，都是在地青農友善無毒栽培的心血，目前正值產期的茭白筍、百香果、金桔、檸檬等，以及加工農產品，也透過弘光科技大學民生學院產學合作，研發創新蔬果義式冰淇淋，除了百香果、阿薩姆紅茶、南瓜冰淇淋，連苦瓜、地瓜葉、牛蕃茄、玉米、木瓜也成冰淇淋原料，十分跳tone，尤其不少人排斥的苦瓜變身冰淇淋，清甜與微苦在口中交織，成為獨特口感，還有利用埔里茭白筍、樹葡葡、百香果研發的酥餅，也讓遊客耳目一新。

日管處長洪維新表示，近年來台灣農村轉型發展觀光，返鄉青農漸增，日管處積極推動結合在地農產的特色旅遊，也鼓勵青農推動食農教育，多元發展盼協助青農返鄉後儘速站穩腳步。