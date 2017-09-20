醫訊》美醫學期刊：愛滋病患者抽菸會加速肺癌發病

美國研究指出，愛滋患者吸菸會大幅提高死亡機率。（資料圖 路透） ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

2017-09-20 15:48

〔即時新聞／綜合報導〕在去年的十大死因中，癌症類別以肺癌的死亡率最高，一年中有9372人死亡。然而，肺癌的誘發因子除了油煙、抽菸外，美國醫學雜誌指出，若HIV患者有抽菸的習慣，竟然會加速肺癌發病。

據《法新社》報導，18日刊登於美國醫學會內科醫學期刊（JAMA Internal Medicine）的一則新研究報告指出，若愛滋病患者有抽菸習慣，可能會加速肺癌發病。而且若是正在接受抗反轉錄病毒（ART）療法的患者，吸菸則會讓患者更短命。

然而令人擔心的是，愛滋患者的吸菸比率相當高，在美國，愛滋患者的吸菸比例是40%，近乎是一般族群的2倍。報告指出，接受ART療法且保持吸菸習慣的患者有25%死亡，這是因為愛滋相關疾病而死亡的機率的6到13倍。另外，根據以電腦模型做出的預測，40歲前戒菸的人肺癌的死亡比率只剩6%。

此份研究的共同作者、麻薩諸塞州綜合醫院（Massachusetts General Hospital）的

巴格特（Travis Baggett）指出，對於愛滋患者來說，若想要促進健康或是保持長壽，最重要的就是戒菸。

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