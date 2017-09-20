食水嵙溪驚見「綠心」 水公司︰是美麗的意外

石岡區食水溪河床出現美麗「綠心」。（圖由林忠瑋提供）

2017-09-20 14:12

〔記者歐素美／台中報導〕台中市新社區民林忠瑋最近空拍，在石岡區食水嵙溪段河床意外驚見一顆「綠心」，讓民眾嘖嘖稱奇，笑稱媲美國際級的美麗景觀，原來這是自來水公司在食水嵙溪進行的小型實驗工程，以了解食水嵙溪的伏流水量。自來水公司表示，目前工程尚在施工中，心型是美麗的意外，未來完工後河床將回復原狀。

台中市新社區民林忠瑋因熱愛空拍，常在東勢區一帶空拍大甲溪等美景，最近他在豐原給水廠對岸的食水嵙溪上空拍攝時，意外在食水嵙溪河床發現一顆美麗的綠心，影片上傳網路後，讓民眾嘖嘖稱奇，由於旁邊就是自來水公司的初沈池工程，民眾研判可能是人工開挖所致。

自來水公司中區工程處表示，由於颱風或豪大雨來時，豐原給水廠常因大甲溪原水濁水過高無法處理而停水，為避免類似情況一再發生，今年斥資4億多元經費，在食水嵙溪畔進行初沈池工程，明年底完工後將可先行過濾及處理45萬噸的水後，再輸送至豐原給水廠，以避免原水濁度過高無法處理而造成停水的狀況。

另外，颱風時大甲溪原水濁度升高，食水嵙溪的水則比較乾淨，以往颱風天時，豐原給水廠皆會引食水嵙溪溪水以彌補大甲溪水不足，因此，自來水公司最近在食水嵙溪河床開挖，將設置一條長約10餘米、寬4米的取水廊道，以實際了解食水嵙溪伏流水的多寡，作為未來取水的參考依據，自來水公司中區工程處表示，該工程為小型實驗工程，目前還在開挖中，出現「綠心」只是美麗的意外，未來完工後，河床將回復原狀。