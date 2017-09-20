頂樓裝太陽能板 霧峰農工收租金兼降溫

台中市立霧峰農工將校舍頂樓出租設置太陽能板發電，校長江耀宗（左五）、大同公司經理周建雄（左四）今天舉行啟用儀式。（記者陳建志攝）

2017-09-20 14:03

〔記者陳建志／台中報導〕台中市立霧峰農工為了響應政府推動綠能產業發展，並解決校舍頂樓漏水、溫度高的問題，將校內向陽、晴峰等5棟校舍頂樓，租給大同公司設置1536片太陽能板，預計每年可發電達56萬多度，今天上午舉行啟用儀式，不但每年可收到約20萬權利金，還能幫頂樓降溫，節省冷氣電費，可說一舉數得。

霧峰農工校長江耀宗表示，民國78年在員林農工任職時，就曾研製太陽能熱水孵蛋機，擔任霧峰農工校長後，為解決學校頂樓漏水、炎熱問題，並讓閒置空間充分運用，決定和企業合作設置太陽能板發電，經多年努力，終於在去年底和大同公司簽約20年，在學校向陽樓、晴峰樓、機械科大樓、食品加工科大樓和中正堂等5處建物頂樓裝設太陽能板，大同公司將所發電力賣給台電，學校則拿到賣電所得的10％當權利金，預估每年約有20萬。

大同公司業務經理周建雄表示，公司已和全國超過300所學校合作，在校園頂樓設置太陽能板，此次和霧峰農工合作，斥資2千多萬在校園5棟大樓頂樓設置1536片太陽能板，總設置容量453.12峰瓩（kwp），預計1年可發電56萬3975度，若以一般住家每月平均用電300度計算，每月將可產生供應165戶的用電量。

學校技工也透露，過去學校頂樓下方班級，每月支付電費約比低樓層班級多1成，但至從裝上太陽能板，頂樓溫度明顯降低，確實達到節省冷氣電費功效。

台中市立霧峰農工和大同公司合作，在學校向陽樓頂樓設置太陽能板發電，不但收取權利金，還達到頂樓降溫省電功效。（記者陳建志攝）