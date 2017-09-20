顧客抱怨吃透抽吃到「波浪狀塑膠片」 店家整個黑人問號

顧客抱怨的「透明波浪狀的塑膠片」，其實是透抽的骨頭。（圖擷取自店家臉書）

2017-09-20 14:17

〔即時新聞／綜合報導〕透抽是許多人愛吃的海產之一，不過台北有一家知名海產粥前天在臉書貼出有趣經歷，表示有顧客吃完海產粥之後到Google留下一星評價，指稱吃粥吃到後來吃到「透明波浪狀的塑膠片」，不過店家表示，那其實是透抽的骨頭，整起事件被轉到PTT笨板之後也讓許多鄉民哈哈大笑。

店家貼出客人評價，上頭寫著：「本來吃得很開心，結果吃到最後撈出塑膠片，海產身上應該沒有波浪狀透明片吧。」對此店家澄清，那個「波浪狀透明片」其實是透抽的骨頭，因為有時處理時，透抽「骨折」了沒發現，切的時候沒注意到，就會跟著透抽留一小節在客人碗裡，大約一個指節大小。店家說，請大家安心食用、不要不開心，而事主事後也將負評刪除，並解開誤會。

這個有趣經歷也被分享到PTT笨板，許多網友都笑說：「居然有人不知道那是骨頭？」、「傻眼，竟然真的有人不知道？」、「這種笨是會讓人生氣的笨」還有網友開玩笑地說：「真的!!!每次吃到超討厭。」、「透抽真的吃太多垃圾，吃BB彈又吃塑膠片，裡面偶爾還有小隻魚。」、「真的很誇張，有塑膠片、bb彈、還有黑色髒水。」