高、普考放榜！ 錄取5917人

2017年公務人員高等考試三級考試暨普通考試放榜。（記者林彥彤攝）

2017-09-20 13:42

〔記者林彥彤／台北報導〕2017年公務人員高等考試三級考試暨普通考試今天放榜，總計今年錄取率8.82%，是23年來第二高的錄取率。其中23歲考生徐慧君，更是一舉考上普考與高考，更令她驚喜的是，她以最高分拿下高考社會行政榜首；榜單另一端也有33歲台大物理系博士考生謝懷毅，雖在高考失利，但跨科轉考氣象也成功考上普考。

李逸洋：錄取率是23年來第2高

考選部上午在國家考場舉行放榜典禮，考試院副院長李逸洋致詞時表示，這次考試總計錄取5917人，平均錄取率8.82%，是23年來第二高，最高一次則是去年9.47%。

23歲考生徐慧君同時考上高、普考

國家考試場11點就公布榜單，榜單前端只見徐慧君興奮地與男友分享喜悅，因為才23歲的她，就拿下高考社會行政榜首，她希望未來有機會可以進入健保署或內政部服務。

徐慧君說，自去年大四報名補習班後開始準備，每天平均花10至11小時的時間看書，今年六月大學畢業、七月參加考試，很高興九月就順利考上。

另一位考生謝懷毅也高中氣象普考，他分享，七年前博士班畢業後就一直在中研院工作，看似穩定的單位，卻讓他對未來有隱憂，因為工作有無是取決於老闆，並不穩定。

謝懷毅說，除了研究院工作，很多和他一樣博士後的人才也會轉教職，可是現在少子化，職缺難找，他才決定轉考國家考試當公務員，雖然今年只考上普考，但他會繼續努力，明年再嘗試高考。

考選部表示，今年高考報名人數有4萬5507人（錄取率為9.66%）、普考則是4萬6136人（錄取率8%），加上普考內容都是選擇題，競爭其實比高考更加激烈。