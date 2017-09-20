開學迎媽祖 城市科大師生鑽轎腳祈福

台北城市科技大學開學日舉辦祈福活動，特地將關渡宮媽祖迎來校園，並擺設神轎讓師生鑽，象徵祈求平安福氣。（城市科大提供）

2017-09-20 13:23

〔記者吳柏軒／台北報導〕台北城市科技大學為了祈福，今天開學日特地迎接附近的關渡宮媽祖來進駐校園，並舉辦祈福活動，大一新生紛紛體驗鑽轎底、摸平安龜等傳統習俗，更有電競團隊成員剛好近期出賽世界盃，向媽祖祈願要讓台灣站上國際舞台奪下金牌。

城市科大董事長鄭逢時表示，媽祖象徵和平祥瑞，全台媽祖信仰人口逾6成，台北關渡宮的媽祖更是頗負盛名，因地利之便，便由學務處規劃系列活動，迎接關渡宮媽祖進駐到校園，趁今天開學日來舉辦一系列「祈福、圓滿、平安」儀式。

儀式現場出現近1層樓高的媽祖神轎，讓師生從下方經過「鑽轎腳」，意味乞求平安，還用1080個龜形綠豆糕堆疊成平安龜，讓師生摸龜鼻「金牌名聲透厝邊」、摸龜殼「畢業頭路穩達達」、摸龜身「畢業薪水直直升」、摸龜腳「讀冊每科攏All Pass」、摸龜尾「功課才抹吊車尾」等，以台語歇後語句來帶來好運；其他還有吃麻糬、喝桂圓紅棗茶等求好友與進步。

世大運高爾夫球銀牌得主陳萱今年也是城市科大的休閒系新生，她說希望今天鑽轎腳後，能時時為台灣拿金牌；另，電通系大三生鄭宇勝也向媽祖祈福，他說，自己是電競團隊的隊長，即將在11月8日代表台灣到韓國，參加「IESF 2017 9TH e-Sport世界盃」電競大賽，立志要領團讓台灣站上國際舞台，奪下電競賽金牌榮耀，盼媽祖保佑。

台北城市科技大學將關渡宮媽祖迎來校園內，要讓新生體驗傳統文化。（城市科大提供）