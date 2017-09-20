醫病》8旬老婦突休克 7.5公分胸主動脈瘤破裂是元兇

2017-09-20 13:19

〔記者歐素美／台中報導〕台中市一名80歲魏姓老婦罹患高血壓，因誤信吸菸能舒緩鼻竇炎痼疾，成為20多年的老菸槍，日前突然胸痛，送醫才知7.5公分大的胸主動脈瘤破裂，經台中慈濟醫院心臟外科主任余榮敏緊急手術救回一命，最近回診檢查完全沒有任何後遺症，家人直呼「奇蹟」。

魏姓老婦因患鼻竇炎，20多年前聽信吸菸可以舒緩鼻竇炎不適的謠言，養成1天1包菸的習慣，高血壓則因不定時服藥，致病情控制不佳，去年9月，婦人晚餐後突然一陣胸痛，隨即意識模糊，家人趕緊叫救護車送醫，到院時已呈休克。

台中慈濟醫院急診室醫師Ｘ光檢查發現魏婦兩側側胸腔有積液，經急救並穩定血壓後，趕緊進行電腦斷層檢查，才發現老婦因胸腔內7.5公分大的主動脈瘤破裂才造成出血性休克。

心臟外科主任余榮敏表示，魏婦年事已高，加上發病、送醫約休克半小時，擔心腦部與腎臟缺氧，就算開刀救活仍可能造成植物人、無法自主呼吸或急性腎衰竭，需長期洗腎等後遺症，但家屬仍決定為魏婦開刀。

余榮敏因此緊急進行「主動脈瘤支架手術」，從患者鼠蹊部放入主動脈血管支架，把主動脈破裂的地方封住，手術時間前後近6個小時，因採用微創手術，傷口只有5公分，成功把婦人從鬼門關搶救回來，經住院40天後，復原良好，也未產生嚴重後遺症，還能出外聊天，家屬直呼「奇蹟」。

余榮敏表示，年長者、高血壓、抽菸、動脈硬化、高血脂、糖尿病、洗腎等病人，皆是胸主動脈瘤的高危險群，主動脈瘤破裂，死亡率高達9成以上，主因血壓未控制好。魏婦年邁、高血壓又吸菸，才養出7.5公分大的動脈瘤，因未控制好高血壓才導致動脈瘤破裂。魏婦病後基於「身體健康更重要」，目前已戒菸，並持續回診，狀態維持不錯。