益得生技花25億蓋新廠 陳建仁讚提升台灣製藥能見度

益得生技新廠今天落成，副總統陳建仁（左3）、新竹縣縣長邱鏡淳（右2）等人出席啟用儀式。（記者廖雪茹攝）

2017-09-20 13:13

〔記者廖雪茹／新竹報導〕益得生技投資25億元建置，今天在新竹工業區舉行新廠落成典禮，期以成為「台灣唯一、亞洲第一、全球前十大」的呼吸道吸入劑專業廠自許；副總統陳建仁稱許益得生技積極發展特殊技術平台和新藥研發，帶動台灣製藥技術在國際市場的能見度，是台灣的驕傲！

益得生技為健喬集團的子公司，新廠位在新竹縣湖口鄉的新竹工業區，為原諾華藥廠在台子廠，2014年購入。副總統陳建仁、國策顧問何美玥、生策會會長張善政和新竹縣縣長邱鏡淳等人都前往祝賀。

陳建仁表示，益得生技專精在治療氣喘等肺部的疾病，積極開發新劑型或學名藥，更重要的是，該公司擁有iLEF定量噴霧吸入劑的開發平台技術，具有賦形劑的用量低，且給藥均勻，藥物的安定性高等優點，因此製程已取得多國專利，且依循美歐FDA/EMA規範建置新廠，用心令人欽佩。

陳建仁說，該公司也積極開拓海外市場，產品除了在台灣、香港、東南亞申請查驗登錄、上市以外，今年與中國海思科醫藥集團簽訂，透過雙方在研發、製造、查驗登記和行銷通路的優勢，共同佈建呼吸道吸入劑的龐大市場。

集團董事長林智暉表示，益得生技自2010年成立，聚焦在高技術門檻吸入劑研發，目前已成功挑戰包括葛蘭素史克、阿斯利康、百靈佳殷格翰、梯瓦等國際大藥廠的技術，搶攻其長期佔有的300億美元市場，躋身美國市場吸入劑供應廠之列。

林智暉指出，益得廠投資25億元，以國際法規進行產線設計，設備則鎖定購入德國及瑞士等精密高階品牌，架有定量噴霧吸入劑（MDI）及乾粉吸入劑（DPI）自動化生產線，未來可創造每年1600萬支MDI、150萬支DPI的產能，另架構符合FDA查核條件的分析實驗室，配置該劑型體外檢測分析儀器及LC/MS/MS、ICP-MS等高規儀器，為力拚國際市場做足準備。

益得生技表示，新廠啟用後，將進行SYN011首批試驗藥物生產，準備美國的查驗登記申請，並向TFDA提出PIC/S GMP評鑑申請。

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