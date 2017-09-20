師鐸獎》澎湖2老師獲獎表揚肯定

西嶼合橫國小主任許文震，獲得今年師鐸獎肯定。（澎湖縣政府教育處提供）

2017-09-20 13:04

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕任教於西嶼合橫國小的許文震主任、馬公文澳國小陳盈秀老師，今年雙雙獲得師鐸獎的至高榮譽表揚肯定，不僅是杏壇之光，也是對於許多堅守澎湖偏鄉教育崗位的老師們帶來鼓舞，未來2人將持續發揚所學、提攜後進子弟。

從事教職24年的許文震主任，足跡遍佈一、二、三級離島，盡心盡力投入偏鄉教育，更帶領學校教師團隊，105年榮獲教育部『教學卓越金質 獎』，106年榮獲教育部『空間美學與特色學校標竿攜手獎』。 另用心推動海洋教育與美感教育，讓合橫國小成為教育部城鄉共學計畫，全國第1名。

陳盈秀老師任教12年以來，致力於澎湖音樂發展，將打擊樂融入藝文課程，自101學年度起先後成立文澳國小打擊樂團校友團、馬公國中打擊社團、馬公高中打擊樂團等，更在澎湖首先創立公共藝術牆面，並編輯口風琴及打擊樂課程入門教材，透過資訊融入教學編寫藝術與人文課程教案。

今年許文震與陳盈秀老師，分別以空間美學、打擊音樂專長，榮獲杏壇最高榮譽師鐸獎的肯定，顯示近年來澎湖教育政策朝向一校一特色、海洋教育發展有成，許文震任教的西嶼合橫國小，以浮球藝術海洋教育聞名；陳盈秀服務的文澳國小，則以打擊樂團、桌球及英語村等著稱，小班小校、適才適所教育方針，逐漸蔚為澎湖教育界主流。