男大生認養貧童 拉同學、老師一起做愛心

蔡宗緯（左二）廣邀他的同學一起加入捐助行列。（記者邱灝唐攝）

2017-09-20 13:16

〔記者邱灝唐／台南報導〕就讀於遠東科技大學運動休閒管理系大三的蔡宗緯，同時也是台灣世界展望會台南資深志工，他從6年前開始參與志工活動且資助國外貧童，透過熱情和愛心感動周遭的人，一起投身公益，讓世界變得更好。

蔡宗緯就讀曾文農工一年級時參與飢餓三十的志工，活動中除了肚子餓的感覺之外，更令他印象深刻的是國外飢餓貧窮的兒童，因此決定投入資助行列，但每個月700元對一位高中生來說難以負擔，於是他廣邀班上同學參與，也獲得相當熱烈的反應，共有25人願意捐出零用錢，每個人1個月負擔50到100元資助2名兒童。他回憶，那時班上同學還迫不及待要看兒童寄來的信件和照片，大家都很開心。蔡宗緯三年後畢業也將這份責任交給學弟們，現在則由2名正在上班的學弟各自認養1名貧童。

蔡宗緯的捐助行動不因畢業而停止，進入運休系更把同學、班導師和系主任拉近捐助行列，每人每月100元資助其他2名兒童。他認為，一個人下定決心要改變世界的時候，全世界的人都會來幫你，剛開始只是一個簡單的想法，後來因為大家的愛心聚集，讓更多的貧童能夠成長、改善生活，也讓這個世界變得更加美好。