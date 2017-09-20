2017台北詩歌節23日開跑 從台灣出發看世界

2017台北詩歌節將於9月23日至10月8日舉辦，今年以「時代之眼，城市之光」為題。（記者周彥妤攝）

2017-09-20 12:57

〔記者周彥妤／台北報導〕2017台北詩歌節將於9月23日至10月8日舉辦，今年以「時代之眼，城市之光」為題，北市文化局今召開會前記者會，盼各方共同體驗詩歌的魅力，現場更邀請擅長以詩入歌的金曲客家女歌手羅思容演奏「亞熱帶」一曲。

文化局長鍾永豐說，2000年左右曾參與台北詩歌節演出，笑稱自己算是詩歌節粉絲；台北詩歌節了不起之處在於，把詩歌拉進社會場域，走向當代、國際，看見有別於往的視野，促成跨領域對話，引領更多市民踏入詩的領域。

文化局表示，今年台北詩歌節於9月23日至10月8日舉辦，策展人鴻鴻、楊佳嫻以「時代之眼，城市之光」為題，由台灣文學史出發，拉起橫跨亞洲、美洲及非洲的國際詩歌風景線，以世界的視野，呈顯本地文學多元的語言表現與題材探索；共策劃19場活動，包含不同性質的13場講座、4場演出以及2場跨領域詩行動，亦有6位國際詩人及藝術家特別來台交流。

文化局指出，9月23日的開幕詩演出由《心の鏡──跨越語言的詩歌風景》揭開序幕，開幕演出先由多位國際貴賓與國內優秀詩人以不同語言帶來詩歌朗誦，後半場由擅長以詩入歌的金曲客家女歌手羅思容領軍演出，以林亨泰、杜潘芳格、陳千武、陳秀喜、詹冰、錦連、羅浪等從日據時期到戰後，以跨越語言寫作的詩人為譜寫對象，透過音樂讓聽者重新感受其年代的書寫張力。

文化局表示，今年的「駐市詩人計畫」，更邀請台裔美籍詩人蔡仁儀進駐，她是美國當代相當受矚目的口語詩藝術家，駐市期間特別帶來由10首詩作串接而成的獨角戲詩劇場《Formosa》，此戲曾獲曼哈頓下城文化局贊助，2012年起迄今演出不斷。

更多活動訊息可瀏覽「2017台北詩歌節」網站，亦可洽「台北詩歌節」臉書粉絲專頁或詩歌節專線0974-125-241。