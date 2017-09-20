全盲尤榮坤奏台語老歌 激勵病友樂觀生活

全盲樂手尤榮坤今應邀在柳營奇美醫院演奏電子琴，台語老歌曲曲動聽，激勵病友樂觀生活，堅持追尋自己的理想。（記者王涵平攝）

2017-09-20 13:00

〔記者王涵平／台南報導〕全盲樂手尤榮坤今應邀在柳營奇美醫院演奏電子琴，台語老歌曲曲動聽，激勵病友樂觀生活，堅持追尋自己的理想。

柳營奇美醫院今日在1樓大廳舉辦關懷系列藝文暨衛教活動，也安排營養師進行「聰明選擇健康吃」衛教宣導活動，吸引百餘位民眾到場聆聽。

尤榮坤剛滿周歲時，罹患小兒麻痺、雙眼全盲、右手肢殘等3重殘障，一般人只要有其中一項情況就已不幸，但樂觀的尤榮坤沒被命運擊倒，靠努力苦練琴藝，盡其所能將所有國台語老歌背下來，將「三重」殘疾轉換為人生光明事業的「三重」音樂家、作家、講師。

尤榮坤身殘心不殘，常提醒自己「受苦的生命沒有悲觀的權利」，也激勵自己用加倍的努力彌補既有的缺憾，儘管不便的身體需要人扶持，仍樂觀生活。

營養師張淑卿衛教表示，現代人因忙碌於工作，常多外食或以簡便的餐食果腹，長期飲食不均衡，易造成身體負擔。建議民眾依每日飲食指南所提供的份量及種類來做依循，例如每天蔬菜3～5碟、水果2～4份、全榖根莖類1.5～4碗、豆魚肉蛋3～8份、低脂乳品類1.5～2杯、油脂與堅果種子類油脂3～7茶匙及堅果種子類1份等，聰明選擇吃出健康。