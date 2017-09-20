社區長照寫真版 南投社福齊心關懷弱勢

南投縣南投仁愛之家今舉辦「月來月好.月來月旺」活動，縣內社福團體參與踴躍，並一起送弱勢民眾鳳梨酥禮盒，表達關懷之意。（記者謝介裕攝）

2017-09-20 12:45

〔記者謝介裕／南投報導〕中秋佳節將屆，今日南投縣南投仁愛之家特別舉辦「月來月好‧月來月旺」活動，製作鳳梨酥禮盒，致贈給縣內弱勢家庭，初估約1500人受益，希望藉此關懷活動，讓弱勢族群也能過個溫馨的中秋佳節。

該活動迄今年邁入第8年，加入的志工也愈來愈多，包括蘭馨交流協會、同德家商、紅十字會、漳和社區志工隊等，在鳳梨酥製作完成後，便透過南投縣社會福利工作協會、華山創世基金會、財團法人勵馨社會福利事業基金會、財團法人台灣更生保護會南投分會等單位，以「愛」的接力方式，將鳳梨酥禮盒逐一送到關懷戶的住所，堪稱是社區長照的「寫真版」。

南投仁愛之家董事長吳光新說，每逢佳節倍思親，對獨居老人等弱勢民眾而言，中秋節更須親友陪伴，因此該關懷活動才會持續舉辦，除讓他們也能感受到社會的溫暖與愛心以外，也代表仁愛之家回饋地方的一分心意。

南投縣南投仁愛之家今舉辦「月來月好.月來月旺」活動，關懷縣內弱勢民眾，南投地檢署主任檢察官吳怡盈（中）致贈感謝狀，由南投仁愛之家董事長吳光新（右）代表接受。（記者謝介裕攝）