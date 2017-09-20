反農具工廠進駐 自救會屏縣府前抗議

2017-09-20 13:10

〔記者羅欣貞／屏東報導〕農具工廠將於屏東縣高樹鄉泰山村進駐，當地鄉民憂心恐污染環境，組成自救會反對設廠，今天（20日）在多個環團聲援下，到屏東縣政府前演出行動劇抗議，要求撤銷環評；縣府環保局表示，自救會已就環評提出訴願，近日會有結果。

福鑫農具公司將在高樹鄉泰山村設置鋸子工廠，環保局今年3月6日受理環評說明書，歷經4次環境委員會審查通過環評，於7月19日公告審查，業者也申請建照獲准，預計本月動工，但地方居民認為高樹鄉為水源保護區，擔心設廠對環境造成污染，因此組成高樹鄉泰山村守護家園環保自救會。

數十人自救會成員與聲援團體代表，今天在縣議員蔣月惠、自救會副會長傅立清陪同下，前往屏東縣政府前拉白布條，並演出行動劇「大家喝泰山泉水，還我乾淨水資源地」表達訴求，要求工廠應回歸工業區、請政府落實農地農用、撤銷核發刀鋸工廠通行路權、撤銷環評等。

屏東縣環保局表示，環評審議公開透明，環說書及歷次會議資訊均依規定上傳環保署網站可供查詢，過程也納入公民參與機制，自救會訴願書環保署已於9月4日受理，將待訴願委員會決定。

福鑫總經理黃松光表示，設廠不會污染環境，申請過程一切合法，也開說明會，並放低姿態展現誠意與地方溝通，無奈還是面臨這樣的狀況，接下來該公司會依既定程序持續推動設廠計畫。