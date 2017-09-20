義美斗六門市重開幕 明年工廠完成可望再拓點

2017-09-20 12:35

〔記者林國賢／雲林報導〕義美食品公司斥資10多億於雲林縣斗六工業區興建新廠，雲林縣首家義美門市在斗六開幕，義美公司總經理高志明表示，明年工廠完工，將積極評估在中部地區拓點。

高志明表示，義美斗六廠明年完成後，可以縮短中部地區產品配送時間，確保商品更新鮮，將評估在雲林、南投、嘉義等增加門市，提供更多工作機會與商品選擇。

斗六市原本有一家義美門市，但因店租高，加上停車不便，8年前結束營業，因應斗六設廠，重新開設斗六門市，上月試營運，不少老主顧都來上門消費，營業額是舊門市的2、3倍。

  • 義美食品斗六門市開幕，總經理高志明（右4）主持剪綵。（記者林國賢攝）

    義美食品斗六門市開幕，總經理高志明（右4）主持剪綵。（記者林國賢攝）

  • 義美斗六門市重新開幕，總經理高志明期許提供最優質商品給消費者。（記者林國賢攝）

    義美斗六門市重新開幕，總經理高志明期許提供最優質商品給消費者。（記者林國賢攝）

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