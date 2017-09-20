義美斗六門市重開幕 明年工廠完成可望再拓點

〔記者林國賢／雲林報導〕義美食品公司斥資10多億於雲林縣斗六工業區興建新廠，雲林縣首家義美門市在斗六開幕，義美公司總經理高志明表示，明年工廠完工，將積極評估在中部地區拓點。
高志明表示，義美斗六廠明年完成後，可以縮短中部地區產品配送時間，確保商品更新鮮，將評估在雲林、南投、嘉義等增加門市，提供更多工作機會與商品選擇。
斗六市原本有一家義美門市，但因店租高，加上停車不便，8年前結束營業，因應斗六設廠，重新開設斗六門市，上月試營運，不少老主顧都來上門消費，營業額是舊門市的2、3倍。
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〔記者林國賢／雲林報導〕義美食品公司斥資10多億於雲林縣斗六工業區興建新廠，雲林縣首家義美門市在斗六開幕，義美公司總經理高志明表示，明年工廠完工，將積極評估在中部地區拓點。
高志明表示，義美斗六廠明年完成後，可以縮短中部地區產品配送時間，確保商品更新鮮，將評估在雲林、南投、嘉義等增加門市，提供更多工作機會與商品選擇。
斗六市原本有一家義美門市，但因店租高，加上停車不便，8年前結束營業，因應斗六設廠，重新開設斗六門市，上月試營運，不少老主顧都來上門消費，營業額是舊門市的2、3倍。