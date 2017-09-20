大字不識一個 102歲嬤獲「人瑞大學博士」

時常鳳阿嬤獲頒「人瑞大學榮譽博士」。（記者花孟璟攝）

2017-09-20 12:37

〔記者花孟璟／花蓮報導〕祖籍江蘇省的102歲時常鳳阿嬤，獨居光復鄉香草場部落16年，今天受邀到花蓮糖廠遊玩，還領到「人瑞大學榮譽博士」！阿嬤說，沒上過學「大字不識一個」還可以當博士，好開心！

中秋節將至，華山基金會今天在花蓮糖廠「阿嬤廚房」舉辦「愛上中秋歌舞秀」，花蓮13鄉鎮有100多位老人家參加，現場年紀最大的時常鳳阿嬤已高齡102歲，她穿上棗紅色全套的博士服、戴上方帽子，上台由台糖花蓮區處經理林祥禎頒「人瑞大學榮譽博士」，讓阿嬤笑得合不攏嘴。

基金會花蓮縣站長林敏說，上週到阿嬤家關懷時，阿嬤還在家裡桿麵皮準備包餃子，自己照顧自己，個性開朗、身體很健康。

身為「人瑞博士」，時常鳳阿嬤還大方分享長壽秘訣！她說，自己每天早起運動，晚上沒有太陽也去散步運動，肉不要吃，尤其是雞皮、魚皮膽固醇多，飲食要清淡一點；她也說，丈夫民國90年過世後，她一個人住也不覺得無聊，想吃什麼就煮什麼，日子過得自在，人活到老了不要想太多煩惱的事、心情要打開，過了哪裡就是哪裡了。

而基金會各鄉鎮服務點的阿公阿嬤也上台唱歌跳舞，鳳林服務站平均年齡80歲的阿嬤還能大跳hip hop舞步！主持人問「阿嬤妳有free style嗎？」70歲陳秋英阿嬤回答「湯然有」，可愛的「臭奶呆」口音讓台下公媽們都大笑了。

華山基金會花蓮縣站長林敏說，基金會在花蓮13鄉鎮都有關懷據點，服務988位弱勢獨居長輩。由於今年募款不如預期，原以為中秋節活動要泡湯了，感謝台糖贊助場地及中秋團圓餐，讓阿公阿嬤吃大餐、K歌還跳舞，非常感謝。

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