苗栗西湖馬拉松秒殺 再供500名額

2017-09-20 12:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣西湖鄉素有環保之鄉美譽，每年秋季不少休耕農田都會栽種大量景觀作物，包括波斯菊與向日葵等，呈現數大就是美的壯麗景象，西湖鄉公所規劃於11月19日舉辦馬拉松路跑，不過報名踴躍已經秒殺，鄉公所昨天宣布再提供500個名額，即日起受理報名。

另外，西湖鄉將於30日晚間7點舉辦「中秋月圓 兩岸情深」晚會，預定在西湖鄉五龍宮前四季廣場舉行，現場將準備西湖鄉與中國湖北省宜昌市的文化、經濟、產業、教育的交流照片剪輯，顯現兩岸生活習性與經驗的差異。