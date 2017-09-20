網傳背橙色書包是聽障生？ 特教師破除謠言

「橙色書包」是由中國聽力醫學發展基金會於2016年發起的一個專門針對聽障兒童的公益項目。（圖擷取自微博）

2017-09-20 13:47

〔即時新聞／綜合報導〕最近網路瘋傳，指如果在路上看到「背橙色書包」的小孩，代表他們是聽障生，請大家要放慢車速。一名特教老師出來澄清，此篇貼文源於香港藝人陳小春，台灣國內並沒有這種模式，不會讓孩童因此被貼上標籤，希望貼文不要再被轉貼。

陳小春17日晚間在微博上PO文，「開車的朋友們，如果在行駛途中看到橙色書包的小朋友，請放慢車車速，因為他們是有聽力障礙的小朋友，幫忙轉一下。」藝人舒淇也在同日轉發PO文，隨後開始傳播到台灣的社群媒體中。

綜合媒體報導，「橙色書包」是由中國聽力醫學發展基金會於2016年發起的一個專門針對聽障兒童的公益項目，意在為適齡聽障兒童捐贈帶有特殊標識的和醒目反光條橙色書包，用以吸引到大家的注意力，為聽障孩子們提供優先路權，保護他們的出行安全，為聽障兒童提供一個交通安全「護身符」。

報導提到，一名宜蘭特教老師表示，台灣國內沒有「背橙色書包」的模式，台灣在學校附近都有提醒駕駛減速慢行的交通號誌，請民眾不要盡信此消息，不要再轉貼。

最近網路瘋傳，指如果在路上看到「背橙色書包」的小孩，代表他們是聽障生，請大家要放慢車速。（圖擷取自網路）