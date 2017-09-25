傳奇故事多 千人靈洞、軍機炸不垮

千人洞亦稱千人巖、仙人洞，屬於開放型長條洞穴，洞長250米，寬60米，最高處約五層樓高，洞底寬敞平坦成弧狀、形狀像船身。（記者黃昭國攝）

2017-09-25 09:53

〔記者黃昭國／綜合報導〕「豐山十景」的千人洞，多數人只知該洞能容千人而得名，其實它的傳奇故事頗多，亟待發掘而已。就已目前流傳的傳奇就有以下故事。

千人洞亦稱千人巖、仙人洞，屬於開放型長條洞穴，洞長250米，寬60米，最高處約五層樓高，洞底寬敞平坦成弧狀、形狀像船身。（記者黃昭國攝）

位於嘉義縣阿里山鄉豐山風景區，亦稱千人巖、仙人洞，屬於開放型長條洞穴，洞長250米，寬60米，最高處約五層樓高，洞底寬敞平坦成弧狀、形狀像船身。雨季期間，水量豐沛，站在千人洞下方，可見瀑布飛奔而下，非常壯觀。水流至下方匯聚成池，池水澄澈，水質甘美，加上千人洞的天然屏障，如果登山客來此一遊，連帳篷都不用帶，還有潔淨的活水源，真是得天獨厚的宿營地。

千人洞「妻戀之瀧」終年不竭

千人洞又像一個半覆蔽的巖穴，洞旁左側有一道水流從上方的岩壁傾銷而下，是上方溪溝所流下來的，終年水流不竭，雨後儼然是天然瀑布。瀑布有一個優美淒涼的故事，讓該洞增添不少的神秘色彩，據說，日治時期，踏勘者夜宿洞內，聽聞蟲鳴唧唧，有如天籟，因此取名「仙人洞」。而這道瀑布當時也曾被日人命名為「妻戀之瀧」，可能是踏勘者走到這裡，因懷念妻子而命名。大正年間，日本郵政還為「妻戀之瀧」製作郵票及原圖卡，可見日本對千人洞的重視。

千人洞亦稱千人巖、仙人洞，屬於開放型長條洞穴，洞長250米，寬60米，最高處約五層樓高，洞底寬敞平坦成弧狀、形狀像船身。（記者黃昭國攝）

千人洞還有另一個名稱叫「十八桶寮」，原因起緣於日據時期，一些台灣志士因抗日失敗，遠走高山，來到千人洞上方結寮而居，並以當地盛產的紅檜「箍桶」、製作檜木桶維生，由於剛好有十八戶人家，因此稱為「十八桶寮」。村落就築在「妻戀之瀧」上方小溪畔。

「十八桶寮」曾被滅村 千人洞故事淒涼

「十八桶寮」的居民與鄒族人原本相安無事， 居民因擔心原住民摸黑突襲，在出門砍伐紅檜前，會從千人洞上方放下一道放下繩梯，等到所有人離開了，再由留守人員將繩梯收起來；傍晚收工後，再由留守人員放下繩梯，由最後上來的人將繩梯收起來，某日傍晚，最後上來的人因為喝醉酒，忘了將繩梯收起來，當夜，原住民爬上繩梯，進入「十八桶寮」，屠戮了90餘人。其中一名壯丁，當天因下山採辦買，在外過夜。隔天上山時，發現慘劇，立即飛奔下山報訊，這一段山中慘案才被揭露。另說，據聞在清朝末年，是十八戶人誤食山胞所獵的野鹿，罹難者多達近百人，僅一人倖存，下山報訊，才有人知道。

千人洞旁左側有一道水流從上方的岩壁傾銷而下，是上方溪溝所流下來的，終年水流不竭，雨後儼然是天然瀑布。曾被日人命名為「妻戀之瀧」日本郵政還為「妻戀之瀧」製作郵票及原圖卡。圖左上方。（記者黃昭國攝）

第二次世界大戰末期，日軍節節敗退，千人洞因有地形上的優勢，從高空俯瞰，隱蔽於森林中，是一個良好的避難所，因此有近千名日軍以及將領，曾藏身於千人洞，以躲避盟軍空襲。盟軍雖然得知日軍去處，但奉命轟炸的美國軍機根本無法看到目標，因此誤炸了附近的宣帽石山。如今，宣帽石山的裸露岩層，據說就是當年美軍轟炸的遺跡。

千人洞旁左側有一道水流從上方的岩壁傾銷而下，是上方溪溝所流下來的，終年水流不竭，雨後儼然是天然瀑布。曾被日人命名為「妻戀之瀧」日本郵政還為「妻戀之瀧」製作郵票及原圖卡。圖右下方。（記者黃昭國攝）

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