注意防曬防中暑！氣象局：台北高溫恐達37度

中央氣象局在11時39分發布即時天氣訊息，提醒大家台北恐有37度高溫機率！（圖擷取自中央氣象局）

2017-09-20 12:06

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今天上午11時39分發布即時天氣訊息，提醒大家台北恐有37度高溫機率！

氣象局表示，今天近午大台北高溫已達36度，並有37度左右高溫發生的機率，請注意防曬、多補充水分並預防中暑。

截至目前為止，今日最高溫為板橋測站，上午11時48分時有36.1度，台北測站則在上午11時43分有35.9度。