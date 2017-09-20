幫助遲緩兒 伊甸推出「慢飛天使」公益貼圖

2017-09-20 12:04

〔記者譚偉晟／台北報導〕為了協助發展遲緩的孩童，伊甸基金會與頂好超市攜手合作，推出「伊甸慢飛天使愛你唷」公益貼圖。民眾只要透過LINE下載該貼圖，就能順手做公益、支持伊甸基金會的「弱勢兒童服務計畫」，讓需要遲緩孩童的家庭可以獲得幫助。

伊甸基金會指出，在台灣每15個新生兒中，就有一位新生兒有發展遲緩的問題。由於遲緩孩童的照顧不易，對一般家庭來說已經是不小的負擔，對於經濟弱勢的家庭而言更是艱難。對此伊甸基金會與頂好超市合作，透過插畫家菜朝以慢飛天使日常為主題設計的貼圖，提供給台灣眾多的LINE用戶下載，除了分享溫暖的力量外，只要下載貼圖達50萬人次，頂好就會捐款20萬元；若下載超過100萬人次，頂好就會捐出100萬，以便支持伊甸基金會的弱勢兒童服務計畫。

在活動現場，伊甸基金會也邀請順利畢業的慢飛天使小宸與他的母親，分享在這段成長過程的點點滴滴。由於早產的關係，小宸一出生就被診斷出患有腦性麻痺，不到1歲就被診斷為肢體障礙中度，但家人沒有放棄他，並期待小宸能跟一般的孩子一樣，完成每個人生階段。從小宸1歲起，他的家人就陪著他進行醫院的物理及職能治療，同時小宸也接受伊甸基金會時段療育服務，加強認知跟溝通的能力。

在3歲時由於在認知與溝通能力已趕上同齡孩子，儘管家人不放心仍需助行器的小宸就讀幼兒園，但在伊甸教保老師不斷地鼓勵下，小宸沒有錯過就讀幼兒園的機會，現在小宸已經順利就讀國小3年級。伊甸基金會副執行長林文賓表示：「謝謝小宸家人相信伊甸的早療服務，陪伴孩子順利當個快樂的小學生」。而小宸的母親也同樣呼籲社會要給這些發展遲緩的孩童更多的同理心和支持，藉此幫助他們也能像一般小孩一樣快樂長大。