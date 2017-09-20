醫訊》北榮第三門診新樓啟用 首創男女生殖聯合門診

榮總第三門診大樓20日落成啟用，副總統陳建仁應邀出席，並主持剪綵儀式。（記者方賓照攝）

2017-09-20 12:01

〔記者林惠琴／台北報導〕台北榮總斥資近19億、歷時3年建置的新第三門診大樓，於今日正式啟用，並首創「男女生殖醫學聯合門診」，上午副總統陳建仁、台北市長柯文哲等均出席啟用典禮，但對於媒體詢問世大運閉幕、中國隊進場等問題，均未回答匆匆離開。

台北榮總院長張德明表示，原本第三門診大樓為民國47年建院之初的宿舍所改建，隨著門診不斷擴展，早已不敷使用，因此103年1月動工興建新門診大樓，並於今年9月竣工，為地上9層、地下3層的智慧化、綠能建築，是強化以病人為中心設計的現代化醫療大樓。

張德明說明，各樓層均設置8國語言互動導覽機，結合導覽、掛號、醫師查詢、門診報到、慢箋領藥、輪椅租借位址顯示、器官捐贈及安寧照護宣導等各項功能，並有多媒體報到機、自助式慢箋機、繳費機、手機APP及各項電子支付工具，同時也將關聯性高的科別、具流程連續性的檢查、治療室集中在鄰近空間，可大幅節省民眾就醫時間

另外，因應高齡或不孕民眾看診需求，首創「男女生殖醫學聯合門診」，由婦產科、泌尿科醫師聯合看診，減少夫妻分科看診的不便。