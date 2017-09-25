獨家》仙境新鮮事！千人洞種電、手機免費充電

千人洞有「仙人洞」的別稱。（記者黃昭國翻攝）

2017-09-25 09:37

〔記者黃昭國／綜合報導〕嘉義縣阿里山鄉的千人洞是台灣最大的天然山洞，終年雲氣環繞，宛如仙境般神祕，夙有「仙人洞」的別稱，最近疑有一組人就在該洞修練神道，並且還帶有一套現代化的種電設備上山，利用太陽能發電自給自足，山友路過發現，「seafood」們還很有愛心，特別提醒山友，若手機沒電，或緊急避難時可以就地利用綠能充電與照明。

尋訪千人洞 攀岩拉繩20多處

仙境雖美，若想前往攬勝可不容易，一來從登山口上到千人洞海拔高度落差將近1000公尺，沿途峭壁陡崖，光是拉繩索的攀岩路段多達20多處，且該路段迷路等登山意外偏高，主管機關林務局與警方嚴管入山登記許可，違反規定會被依國安法送辦，上山須準備周全、且合法辦妥入山登記、結伴而行。

千人洞地處深山陡峭的山凹，可容千人，是台灣赫赫有名的洞穴，當地海拔約1834公尺，大多數人若想進入參訪此洞，多數從豐山風景區的行豐吊橋停車場開始起登（海拔915公尺），總爬升約919公尺高，因此訪千人洞多屬輕裝單攻、1日往返，若以存放在千人洞的修練裝備1百公斤推算，可能是大隊人馬或來回多趟才能畢其功。

千人洞屬弧狀山洞，洞外卻有小瀑布，有山有水因此過往原住民或山友常再此紮營露宿，山友最近經水樣森林下豐山時，意外發現角落存放3個塑膠整理箱，箱外寫滿說明，內容為，兩個水桶歡迎大家借用，但不要用於洗滌東西，以免沾上葷食，更不能沾有蔥、蒜、韭類蔬菜，害了清修犯忌。

修道人供電 山友好窩心

同時在一個整理箱內擺滿種電設備，計有全新的6片太陽能板與儲電用電池2付、電燈與多孔插座等…，箱外則提醒電池內有電，可用於手機充電之用，奉勸山友勿製造環境汙染，強調箱內東西是上天使者布施…。山友對此都覺得好窩心，原本想泡麵吃的都改成泡茶喝，怕調味包汙染清修。

山友說，另外兩個整理箱內，疑有道服與家居便服及大量經書，現場並沒有看到任何人，也沒有發現食物或蔬果，但有不少全麥麵條，大夥研判，物主可能下山補給了。林務局嘉義林管處奮起湖工作站獲報，將在近日派員前往了解。

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