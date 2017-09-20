柚子皮不要丟 可這樣DIY環保清潔劑

2017-09-20 11:53

〔記者王錦義／花蓮報導〕中秋節將到，少不了美味又應景的水果-柚子，除了果肉可吃，柚子皮其實還有超多妙用，創世基金會花蓮分會今早邀請新南興工業原料及愛妮雅化妝品公司的美容師們DIY柚子皮清潔劑，副理游承為說，柚子皮泡澡可以消除疲勞，DIY柚子清潔劑省錢、環保又乾淨，充滿柚香。

新南興工業原料負責人鄭俊彬親自示範如何製作柚皮清潔劑，他說，先準備酒精、椰子油起泡劑、甘油等原料，把吃完的柚子皮，去除內層白色的內膜，留下綠色皮部份，切成小塊泡入酒精一週後，把皮撈出來，然後混入椰子油起泡劑就可以成為清潔劑了，加入甘油則是護手配方，讓接觸的皮膚不會太過乾澀，若是洗衣、擦地等等，則不用加甘油。

比例的部份，鄭俊彬說，柚子皮需全部泡入酒精中，份量就以不超過酒精液面為準，1000cc的酒精配上750cc的椰子油起泡劑，混合後加入3000cc的無菌純水，煮沸過的冷開水也可以，甘油則可酌量加入150~200cc，這樣約只要300多元的成本，就可以做出約5000cc的柚皮清潔液，省錢又環保。

創世基金會副主任游麗真說，基金會特別在中秋前夕，推出愛心柚子禮盒，由花蓮瑞穗在地柚農徐張榮域捐贈上千斤的有機柚子，提供給基金會義賣，所得將用於花蓮地區植物人到宅服務，禮盒每箱10台斤，希望公司行號踴躍認購，「一份愛心、二種關懷」購買禮盒除幫助植物人，也支持花蓮在地有機小農，認購專線038-242-929，或創世官網。