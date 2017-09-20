六都平均壽命由北而南遞減 北高均壽差5歲

內政部今天公布去年簡易生命表，據統計根據資料，國人的平均壽命為80歲，台北市以83.36歲居六都之冠。（資料照，記者葉冠妤攝）

2017-09-20 12:23

〔即時新聞／綜合報導〕內政部今天公布去年台灣人平均壽命，國人的平均壽命為80歲，比2015年略為減少0.2歲，而以六都地區來看平均壽命，則呈現自北而南依序遞減的狀況，台北市83.36歲最高、新北市81.02歲居次，高雄市則最低，僅78.90歲。

據《中央社》報導，內政部今天公布去年簡易生命表，據統計根據資料，國人的平均壽命為80歲，其中男性76.8歲、女性83.4歲，高於中美等國，低於日本及挪威，但與2015年相比，男女都減少了0.2歲，內政部分析指出，原因在去年死亡人數為17萬2829人，較前年增加了9007人，粗死亡率為千分之7.35，是近10年最高。

增加的9007死亡數中，約有6000人集中在去年1月至3月間，內政部研判死亡人數增加，可能跟霸王級寒流侵襲有關。

以六都地區來看，去年六都平均壽命，以台北市83.36歲最高、新北市81.02歲居次，高雄市則78.90歲最低，無論男女的平均壽命，皆同樣呈現台北最高、高雄最低的狀況，平均壽命呈現出由北而南依序遞減的情形。

其他縣市的平均壽命，則以新竹市80.81歲最高、台東縣75.05歲最低，內政部指出，台東縣醫療資源沒有西部地區充足，加上人文生活習慣差異等因素影響，與全體國民平均壽命差距近5歲。

編算生命表的目的在於明瞭國民平均餘命水準。世界各國對生命表的編算都很重視，將國民平均餘命列為衡量該國基本健康評估、整體社會經濟福祉及國家競爭力評比的重要統計指標。內政部負責按年編布生命表，提供政府有關人口政策、人力規劃、衛生保健等參考及學術研究之用。