國際大師較勁 艋舺盃象棋大賽週末開打

2017-09-20 11:36

〔記者黃建豪／台北報導〕台灣年度象棋盛會，「第7屆艋舺盃象棋大賽」將於23日、24日（週六、日），在台北市萬華區的龍山寺地下街舉辦，除有3位獲世界象棋聯合會授予象棋8段資格的國際級大師將參賽外，賽事獎金超過15萬元，以按摩、命理及新興文創為豪的地下街也響應，截至11月底推出消費回饋活動，且只要在合作店家消費，就會贈送限量2000個龍山寺地下街環保袋。

艋舺盃象棋大賽由在地商家發起，原本只是結合在地民眾喜歡聚集下棋的風情作為噱頭，沒想到吸引眾多國內高手、國手參賽，至今已發展為中華民國象棋協會認證的段位進階賽事。

今年賽事將分為菁英組與新秀組，前者有特級國際大師馬仲威、象棋8段劉國華、陳振國等高手切磋、後者則是鼓勵一般民眾參賽，盼推廣象棋文化。

龍山寺地下街的合作店家，如阿甘健康按摩、慧心居命理館、良金牧場伴手禮店，則推出消費滿1000元回饋優惠券，以及150元、200元現金折價券等優惠活動。

龍山寺地下街自治委員會長洪文和說，龍山寺周邊因環境複雜，人潮、商機維持並不容易，但台北市長柯文哲上台後，積極整頓遊民、改善環境，相較2年多前，龍山寺地下街周邊已改頭換貌，更有港澳電視台來訪製作專題，現在日本、港澳遊客相當多，單日人流估計超過2萬人次。

洪文和表示，龍山寺地下街命理老師超過40位、盲人按摩師超過20位，加上結合在地背景的伴手禮，就是地下街的3大特色，且地下街B2的文創街已在去年成型，相當值得民眾到訪。