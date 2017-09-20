捷運萬大線「永和站」 鄉親爭取更名為…

LG05站就位於永平國小門口，卻命名為「永和站」。（記者翁聿煌攝）

2017-09-20 11:20

〔記者翁聿煌／新北報導〕捷運萬大線預計民國112年完工啟用，相關工程正在加緊趕工，台北市捷運局7月公布沿線站名，其中位於永平國小前的LG05站命名為「永和站」，引發地方人士反彈，指LG05站就位於永平國小前，應命名為「永平國小站」才合理，永平國小教師會已發起更改命名的i-Voting活動，於18日達到3000人的附議門檻，即將進入下一個審查階段。

永平國小教師會理事長施惟倫說，新北市3環3線交通網第2環的萬大線第5站站體與永和區永平國小共構，永平國小教師會主張LG05站名應更改為「永平國小站」，才符合命名原則須「具有地方之辨識性」與「具地標顯著性」。

施惟倫說，101年4月6日永和區公所召開車站命名會議，會議結論以「宗教博物館站」、「仁愛公園站」、「永平國小站」為建議名稱，並提報捷運工程局評審小組審議，當時並未有「永和站」名稱的決議，104年12月28日站體動工，於永平國小大門口保生路正上方及地下施工，出口將來更會直接設在永平國小學校大門兩側，如果以「永平國小站」命名，不但名實相符，更能表示對在地居民的尊重，7月11日捷運局逕以「永和站」為站體命名，永平國小教師會呼籲當局，應該主動聽見在地居民的聲音，召開會議協調討論。