呂秋遠被爆劈腿 PTT「鄉民10點」回應呂莉絲！

2017-09-20 11:55

〔即時新聞／綜合報導〕常在臉書以10點舉例發表言論的網紅律師呂秋遠，被週刊爆出與2女周旋，還到摩鐵休息1小時，引發網友熱議。網友在PTT上對於呂秋遠有許多建議，歸納出「鄉民10點」，從鄉民各家觀點解讀這次事件。

1. 單身無罪論。

認為呂秋遠是單身，你管他要和幾位女性周旋，「單身打炮錯了嗎？」、「先證明他結婚好嗎，會不會辦案啊」、「單身約炮犯法？」、「沒結婚是會怎樣，辦案辦一半」。

2. 上摩鐵討論公事。

鄉民表示，上摩鐵是討論公事，「與當事人討論案情臭了嗎」、「上模鐵討論公事不行嗎？很奇怪耶」、「上摩鐵談官司不是很正常嗎？」

3. 厭惡呂莉絲派。

覺得原本他就不是好人，「道貌岸然」、「嘴砲型律師不意外」、「早就知道這咖不是好貨」、「這年頭道貌岸然的人真多」、「一個只看顏色沒有是非愛刷存在感的喇叭嘴」、「支持者是不是也是私德很差，每次出事都說他家的事」、「這個人是超級雙面人」。

4. 支持呂莉絲派。

鄉民認為媒體管太寬，「住海邊喔」、「狗仔管太寬了」、「單身交往也不行哦！管這麼寬」、「男生劈腿，沒結婚管太寬」、「亂報導，哪有爆點，沒新聞了膩」。

5. 鄉民看戲派。

單純來看戲的鄉民，「有趣了」、「會有十點聲明嗎」、「有股總有一天輪到你的感覺，不論真假名聲都半殘了」、「哈哈哈，快走下神壇了」、「又是wego這間」、「苦苓表示」、「九把刀表示：為什麼沒人幫我強調未婚」。

6. 鄉民給未來建議。

建議呂律師快寫10點回應事件，「寫10點說自己犯了全天下男人都會犯的錯」。

7. 羨慕律師派。

認為呂律師吃兩女太爽，「女生爽吃」、「好爽」、「爽死了」。

8. 關心案外案。

不在意事件本身，在乎其他細節，「文青女，卻是由另一名眼鏡男騎機車載她上班」、「幫眼鏡男QQ」、「眼鏡男也太工具了吧」、「眼鏡男工具仔別丟臉了」、「2人在摩鐵內待了僅約1小時後就出來，真快」。

9. 預測未來派。

預測下一次週刊跟拍的對象，「看來壹週刊下一個會盯館長了」、「館長？？記者被抓到就要被摔死惹」。

10. 律師像賀一航派。

認為呂律師太像賀一航，「根本賀一航」、「賀一航躺著也中槍」、「哈哈哈哈哈哈賀一航」、「阿不是賀一航噢」。