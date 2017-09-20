謝沛蓁獲世界盃國際技能競賽銅牌 持國旗領獎

2017-09-20 10:33

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市樹人家商美容科主任謝沛蓁，日前參加在法國舉行的2017OMC 世界盃國際技能競賽獲得夢幻髮型組世界銅牌，謝沛蓁今年才獲得全國師鐸獎，她認為技職專業人士應該從不斷的自我挑戰中求精進，參加比賽就是一種很好的磨練，所以她以身作則，前往法國參賽獲得銅牌，手持國旗光榮站上領獎台，既為自己、也為台灣證明專業能力。

謝沛蓁技職體系出身，從高職時期就擔任選手，獲全國技能競賽第 3 名，取得國手資格，再一路保送台南家專、國立屏東科技大學，輔仁大學織品服裝研究所碩士，從事教職 20 年，常鼓勵學生接受挑戰， 走出校園建立自信。

世界美髮組織（OMC）成立於 1946 年，是全球最大的專業髮型設計師組織，約有 50 個會員國，今年在巴黎舉辦世界盃賽事，前晚的頒獎典禮中，獲得青睞的大多是歐美選手，直到典禮尾聲，謝沛蓁殺出重圍，為台灣在夢幻髮型項目拿下世界銅牌，她興奮舉起台灣國旗，與親友師生分享榮耀。

謝沛蓁說，她參加世界盃希望能站上國際舞台為國爭光，即使是老師，為比賽也得事前做足準備，笑稱自己從暑假開始研究造型，梳髮片梳到暈眩，雙手還被熱融膠槍燙到都是傷口，被針扎了無數次，一切都值得。