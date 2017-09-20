923課審再戰文白比例 管媽：文言文總占比不應超過50％

管碧玲表示，台灣年輕世代需要更多元的教育內容，白話文創作才是台灣當前最迫切要推動的語文政策目標。（圖取自管碧玲臉書）

2017-09-20 10:23

〔記者林曉雲／台北報導〕9月23日教育部課審大會將再戰「高中國文課綱的文白比例」，立委管碧玲今天向閣揆賴神喊話，帶動加薪、一例一休提院版和警政人事，是賴揆上任之後展現的三件具有魄力和有領導權的明快決策，而中華文化基本教材和文言文和中國古典文學等總比例不應超過50％，能改到這個程度，賴揆的魄力才不會缺一個角。

管碧玲強調，最重要的是，課審大會委員48人、官方代表有12席之多、占比4分之1，賴揆責無旁貸，應該要有一個態度！

管碧玲提醒教育部長潘文忠，要記得說明一件重要的事情，就是文體類似白話文（語體文）的中國古典文學作品（例如：紅樓夢），是算在白話文的範圍，不是計算在文言文的範圍，而且在白話文比例的上限內，可以「酌採」、不限比例。如果像紅樓夢這類古典文學選兩篇，佔3％，一來一回，就相差6％。

換句話說，以課審大會10日違法通過的標準，文言文最高上限為55％來說，中國文學作品將是58％，加上中華文化基本教材10％，等於文言文占比最高可以到68％，現代白話文只占32％，況且可以「酌採」像紅樓夢這樣的文言文還可以不只兩篇。

管碧玲提醒，近白話文形式的中國古典文學比例，放在白話文比例內酌採，是當年杜正勝部長為了安撫文言文派所做的安排，她要請問部長潘文忠，有在院方報告此重要一事？也因此，文言文占比必須要全面整體來計算。

管碧玲表示，白話文的創作是台灣當前最迫切要推動的語文政策目標，台灣的文學瀕臨死亡是眾所週知的事，沒有文學，就沒有好的戲劇、電影，也失去發展文化深度、厚植人文基礎的利器，孩子從小學習當代的語言書寫的創作，然後兼具其他文體的欣賞，才是好的安排。

「其他文體」的多樣性，在國家語言政策更迭的時代，也還沒有被反映在課綱內，如果客語、原住民語言都是國家語言，管碧玲質疑即將在後年上路的12年國教課綱，做了什麼安排來落實這項政策？把國家語言政策考量進來，文言文的比例還有什麼理由占如此高比例？

管碧玲認為，文白理想的比例是：「語體文一峰凸起，其他文體眾山環繞」，但此理想難以驟然到位，必須漸進改革，如此文言文總占比不應超過50％，已經是非常大的妥協了，她也推薦一篇連橫翻譯的《孟子．齊人篇》白話台語作為「其他文體」創作供大家欣賞，這種文體在課綱中，連立錐之地都沒有，文言文派要不要多包容一些？教育部長潘文忠要不要多擔當一些？