日本人在台被撞死 讓台灣交通環境缺失現形

「西日本新聞」台北分社長中川博之在台北市穿越馬路遭到計程車撞死，雖然此事件是行人違規在先，但仍引發網友討論台灣交通有許多改善之處。（資料照，圖與新聞事件無關，記者王駿杰攝）

2017-09-20 10:42

〔即時新聞／綜合報導〕「西日本新聞」台北分社長中川博之9月17日酒後在台北市中山北路違規穿越馬路，遭到計程車撞擊，送醫後不治，雖然此事件是行人違規在先，但仍引發網友討論台灣交通有許多改善之處。研究交通設施規劃的學者邱秉瑜指出，從背後來探討，台灣在交通號誌的設置上卻時有其缺失；台灣交通安全協會理事林志學則認為台灣交通意外多，很大的主因是考取駕照的門檻相當低。

根據《BBC中文網》報導，邱秉瑜指出，台灣交通部法規「道路交通標誌標線號志設置規則」中，規台灣斑馬線的設置地點，只能在十字路口，而不能在設置在道路中段調節行人流量，這個條文「間接讓交通意外風險增高」，很多行人會因此冒險穿越馬路，雖然不守規則是另一回事，但背後的交通空間設計與對行人友善度，有更多改善空間。

林志學指出，中山北路是台北市相當繁華的鬧區，有很多計程車在當地討生活，但是為了做生意，大多開快車搶客，政府卻無法有效遏止類似風氣，台灣政府在交通政策上太過重視車輛，而忽略行人權益，當政府不為全民服務，而是為大型利益集團與商業利益服務時，就會讓行人利益被壓縮，連帶地讓外國商業人士或觀光客無法適應。

針對未來該如何改善台灣交通狀況，邱秉瑜建議要拋棄交通「以車為本」的思維，台灣道路交通一向是讓車子的速度效益最大化，但世界各先進城市汽車平均行駛速度都是偏低的。

當城市道路上的停等線過少，自然就會讓更多人選擇汽機車，加上台灣考照容易、吊銷駕照難，政府又不願跟車商與利益上衝突，最後狀況就是行人屈就。邱秉瑜強調，回歸「以人為本」的交通政策，也許就能避免不必要的遺憾。

提到該改善台灣交通，林志學認為，台灣由內改革機率很低，只能透過公民教育，讓大眾自我意識到交通安全，才會在駕駛時懂得尊重行人，但不管是民進黨還是國民黨執政，掌管交通的官僚觀念仍是根深蒂固，不會轉移，每當發生重大交通事件時，就看到制度面在整體應變上依舊有待加強。林志學也補充，台灣政府必須了解，要吸引外國人觀光，一個友善且安全的交通空間是多麼重要。