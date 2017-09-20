台東高商學生淨灘 1小時撿了1700個飲料罐

在台東市民李采碧發起下，台東高商觀光科二年甲班學生到台東海濱公園淨灘。（記者王秀亭攝）

2017-09-20 09:46

［記者王秀亭／台東報導］台東市民李采碧帶著台東高商觀光科二年甲班學生到台東海濱公園淨灘，短短1小時竟撿了將近1700個飲料罐，「台東海岸、天空好漂亮，沙灘卻滿布垃圾。」、「撿到垃圾袋不夠用才罷手。」，看著沙灘上還有許多垃圾未清完，學生們說，若每個到台東海邊賞景的民眾都能帶走一點點，相信我們的沙灘會更美。

此次淨灘發起人李采碧表示，母親幾個月前過世，自己每天都會到台東海濱公園散心，看見沙灘上好多垃圾，雖然會隨手將身邊垃圾撿回家，撿了1個月還是撿不完，日前兒子的同學到家中聚會，分享相關心得，大家都想為台東的環境盡點心力。

25名學生以觀光人潮最多的台東海濱公園國際地標附近海邊為淨灘路線，光是撿沙灘上的鋁箔包、寶特瓶等大大小小的飲料容器，1小時就撿了28大袋，飲料罐數量約1700個，帶來的垃圾袋全都用光才罷手。

觀二甲學生張瑋澤說，其實到觀光旅遊區都會發現有民眾隨手丟垃圾，「只丟一個飲料罐而已」的想法下，日積月累沒人清理，環境只會越來越亂，實地淨灘後，更覺得隨手帶走自己的垃圾一定要成為每個人的生活習慣。

短短一小時，就撿了二十多袋的寶特瓶、鋁箔包等廢棄飲料罐。（記者王秀亭攝）