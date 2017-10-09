校服我最正》小黑蚊叮走格紋裙 水里商工美眉「褲」勁有型

國立水里商工校服，動靜之間都展現俐落風格。（記者劉濱銓攝）

2017-10-09 06:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣國立水里商工創校21年，歷來夏季男生制服是以深藍長褲搭配白色上衣展現酷勁，女生則是以墨綠格紋短裙、小圓領點綴白色上衣，呈現俏麗風采；3年前，因女學生頻遭小黑蚊叮咬取消裙裝，成為少數制服沒有裙子的學校，女學生改穿褲裝展現俐落自信，同樣有型。

國立水里商工夏季制服，女生因怕被蚊蟲叮咬改穿長褲，其展現的自信和酷勁絲毫不輸男生。（記者劉濱銓攝）

水里商工冬季制服走沉穩路線，深灰長褲搭配純白上衣，展現端莊的學生氣息，加上淺灰色V領長毛衣，其中V領勾邊還與領結、領帶酒紅色系相互輝映，讓整體服裝造型更顯優雅。

國立水里商工冬季制服沉穩優雅，深、淺灰與白色搭配，呈現學生端莊氣息。（記者劉濱銓攝）

體育服則深獲學生喜愛，材質採用排汗衣料，引領南投各校風潮，而上衣在純白基底中，藍色線條從左右肩線一路往衣擺延伸，讓體育服看起來更動感，搭配同色系的藍色長褲，藍天白雲的自然配色，學生穿起來相當有精神。學務主任洪昭坤表示，當初體育服在設計改版時，就參考知名運動品牌的色條勾邊設計，而選擇藍色則是相對中性，不論男女穿上去都相當適合，之後就一路傳承，經典設計未再更動。

國立水里商工體育服，藍天白雲的自然配色，與色條勾邊設計，相當動感。（記者劉濱銓攝）

學生說，學校制服俐落沉穩，體育服也很有設計感，整體來說非常不錯；只是有女學生反映，夏天穿長褲實在有點熱，穿裙子除了比較涼快外也好看，建議學校考慮恢復短裙或開放穿短褲。

國立水里商工夏季制服，女生的墨綠格紋短裙已走入歷史，男生深藍、純白服裝搭配，簡約有型。（記者劉濱銓攝）

另有學生說，夏季制服上衣材質偏軟，穿起來較不筆挺，建議日後有機會可以更改材質，還有學生建議冬季制服領結可改成窄版領帶，看起來會更具時尚感。洪昭坤指出，近來已和學生們討論，之後將提供夏季短褲，換穿短褲除了活動更方便，也能因應愈來愈熱的夏季高溫。

國立水里商工女學生穿著各式校服，展現青春風采。（記者劉濱銓攝）

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