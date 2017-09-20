戴口罩也沒用！ 彭啟明：嚴重空污持續到週五

氣象專家彭啟明表示，這波空污將持續至週五。（資料照，記者陳文嬋攝）

2017-09-20 09:45

〔即時新聞／綜合報導〕時值初秋，許多民眾對漸漸涼爽的天氣均非常有感，不過秋天空氣品質不佳的問題也隨之而來，氣象專家彭啟明指出，昨天開始西半部空氣污染的狀況將持續下去，預測今天午後的空氣品質將會非常糟糕。

彭啟明表示，昨（19日）開始西半部從北到中部，陸陸續續在午後出現高濃度臭氧及懸浮微粒偏高的空氣污染現象，「好久沒出現的所有族群都不健康的空氣污染等級開始發生了」，提醒民眾需多加注意。

彭啟明接著指出，這次空污發生的原因，與以往單純的境外污染物移入、境內排放，或中南部背風面天氣穩定導致擴散不易均不相同，主要還是區域性的大氣穩定天氣晴朗，衍生的大氣光化反應造成。他解釋說，這是由於白天強烈的陽光，把污染物重新再化學反應一次，所產生的2次污染臭氧及細懸浮微粒。

彭啟明強調，這波空氣污染已讓不少呼吸器官或過敏體質敏感族群非常不適應，預期類似情況將持續至週五，接下來遙看週末微弱鋒面通過時能否改善狀況。他說，這波空污主要是臭氧濃度偏高，和以往懸浮微粒的特性並不相同，「戴口罩沒什麼用處」，建議民眾午後儘量減少外出次數。